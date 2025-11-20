El subsecretario de Gobernación y hermano de Carlos Manzo, Juan Manzo, habló sobre la detención de Jorge Armando, lo cual revela un avance en la investigación; negó carpetazo tras captura.

“Reconocemos el avance, es un avance importante [..] pero tampoco podemos dejar en un carpetazo, jamás lo permitiríamos, ni que tampoco queden sin agotarse otras líneas de investigación”. Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

La mañana de este miércoles 19 de noviembre, Omar García Harfuch informó la detención de uno de los presuntos autores intelectuales detrás del asesinato de Carlos Manzo y otros detalles de la investigación.

Hermano de Carlos Manzo descarta “carpetazo” tras detención de Jorge Armando

En entrevista con Manuel López San Martín, Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, aseguró seguirán a la espera de que culmine la investigación tras detención de Jorge Armando, ya que no permitirán el “carpetazo”.

Por lo mismo, descartó que tras la captura de Jorge Armando se vaya a dar un carpetazo a la investigación del asesinato de Carlos Manzo, ya que el detenido sería más un coordinador que el autor.

Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, descarta carpetazo a investigación (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

El hermano de Carlos Manzo aseguró que si bien reconoce la voluntad para aclarar el caso, se deben agotar todas las líneas de investigación, ya que todavía se debe dar con el resto de implicados en el asesinato.

Sin embargo, Juan Manzo destacó que lo más importante es encontrar el móvil, ya que si bien está implicado el crimen organizado, se tiene que descubrir si habría una razón política detrás de esto.