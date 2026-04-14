El mercado de las consolas portátiles ha evolucionado de manera vertiginosa en los últimos años; gracias a esto, ASUS nos ha traído la Rog Xbox Ally X.

Con la diferencia de que la Rog Xbox Ally X busca combinar la potencia de una PC con la comodidad de una consola portátil, aprovechando el ecosistema de Game Pass.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Rog Xbox Ally X tiene un buen diseño y ergonomía El rendimiento es bueno en Rog Xbox Ally X La autonomía de Rog Xbox Ally X es competente aunque fluctúa bastante La incorporación del ecosistema de Windows es un gran extra de Rog Xbox Ally X La pantalla de Rog Xbox Ally X es de las mejores

Rog Xbox Ally X tiene un buen diseño y ergonomía

Rog Xbox Ally X tiene un buen diseño y ergonomía, algo importante en esta clase de dispositivos.

Rog Xbox Ally X (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La plataforma es más pesada, alcanzando los 678 gramos; sin embargo, este aumento de peso se justifica por la incorporación de una batería mucho más grande y mejoras en la ergonomía.

Los agarres ofrecen bastante comodidad, los botones están muy bien posicionados y el D-pad responde con gran precisión.

Además, los joysticks se han reforzado para resistir mejor el desgaste, un detalle que los jugadores intensivos agradecerán.

Por lo menos en su experiencia inmediata, no hay ningún problema con la plataforma.

El rendimiento es bueno en Rog Xbox Ally X

Pasando a cosas más técnicas en cuanto a la consola, te podemos decir que el rendimiento es bueno en Rog Xbox Ally X.

El procesador es un AMD Ryzen Z1 Extreme, optimizado en su gestión energética y térmica, lo que se traduce en un rendimiento más estable.

Dando una potencia de una PC de gama media, la cual corre sin problemas títulos actuales, por lo que no te debes de preocupar por las especificaciones.

En nuestra prueba pudimos jugar obras como Resident Evil 2 Remake y Forza Horizon 5 sin ningún problema, lo cual demuestra el punto.

Rog Xbox Ally X (ASUS)

La autonomía de Rog Xbox Ally X es competente aunque fluctúa bastante

Algo importante en estas consolas es la batería. Te podemos decir que la autonomía de Rog Xbox Ally X es competente, aunque fluctúa bastante.

La batería es del doble de capacidad con respecto a otros modelos, lo que se traduce en sesiones de juego mucho más largas.

En teoría, esto lo convierte en un dispositivo mucho más viable para viajes o para quienes quieren jugar lejos de un enchufe.

Sin embargo, la duración de la batería depende mucho del juego. Notamos que con Hollow Knight, la carga daba más tiempo de juego; mientras que Resident Evil 2 Remake consumía más energía.

Rog Xbox Ally X (ASUS)

La incorporación del ecosistema de Windows es un gran extra de Rog Xbox Ally X

Sin lugar a dudas, la incorporación del ecosistema de Windows es un gran extra de Rog Xbox Ally X, siendo el mayor atractivo.

Si bien Windows 11 ha sido muy criticado, el que la consola tenga este sistema operativo significa que no solo puedes jugar títulos de Xbox Game Pass.

También acceder a bibliotecas como Steam y Epic Games Store, lo cual te da acceso a toda tu biblioteca de manera portátil.

Y obviamente la integración con el ecosistema Xbox es especialmente atractiva, al tener sincronización con tu cuenta, acceso inmediato a Game Pass y compatibilidad con servicios en la nube.

En la práctica, es lo más cercano a tener una Xbox portátil oficial o una mini PC bastante competente.

Rog Xbox Ally X (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La pantalla de Rog Xbox Ally X es de las mejores

La pantalla de Rog Xbox Ally X es de las mejores, con una muy buena resolución para su tamaño.

Además, es más brillante que otras del mercado y su potencia bruta es superior, contando con una retroalimentación casi inmediata en cuestiones táctiles.

Tanto en los menús como en los juegos en sí, de hecho en ocasiones es mejor usar la pantalla táctil que los analógicos, pues se siente más natural todo, por extraño que se parezca.

Ya que en ocasiones los mandos no te darán la respuesta adecuada, al parecer la interfaz está mapeada para una PC y no para una consola.

Algo entendible, pero que en inicio se siente un poco extraño para aquellos que vengan de plataformas de sobremesa.

Rog Xbox Ally X (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Vale la pena la Rog Xbox Ally X?

La Rog Xbox Ally X es una propuesta ambiciosa que busca redefinir lo que significa jugar en portátil.

Es potente, versátil y está claramente orientado a quienes ya forman parte del ecosistema Xbox y quieren llevar sus juegos a cualquier lugar.

Su mayor batería y rediseño lo convierten al Rog Xbox Ally X en un dispositivo mucho más maduro, aunque el aumento de peso y precio pueden ser un obstáculo para algunos usuarios.

En definitiva, es una opción excelente para quienes buscan una experiencia de juego portátil sin comprometer potencia ni catálogo.