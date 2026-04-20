Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, expresó su pésame por la muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Chihuahua.

“Quiero expresar mi más sentido pésame a la esposa, hijos, familiares, amistades y compañeros del Maestro Pedro Román Oseguera Cervantes, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, trabajando por la paz y la seguridad de los chihuahuenses. Les deseo fortaleza y pronto consuelo en estos momentos de profundo dolor. En paz descanse” Maru Campos

Así lo dijo el domingo 19 de abril luego de conocerse su muerte en un accidente en Guachochi, Chihuahua, junto con otro agente de la Fiscalía estatal y dos agentes estadounidenses.

Maru Campos deseó fortaleza en estos momentos de dolro a la esposa, hijos, familiares, amistades y compañeros.

Chihuahua y Estados Unidos lamentan muerte de agentes

Las condolencias de Maru Campos se suman a las del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien destacó el legado que Pedro Román Oseguera Cervantes dejó a la institución.

De la misma manera, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la situación y confirmó la muerte en el accidente de dos agentes estadounidenses.

No se reveló la identidad de los dos agentes estadounidenses, solo se sabe al momento que pertenecían a la Embajada de Estados Unidos en México y que hacían operativos para desmantelar narcolaboratorios en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Claudia Sheinbaum pedirá a Chihuahua y Estados Unidos aclarar presencia de agentes

En su conferencia mañanera de este 20 de abril, Claudia Sheinbaum anunció que pedirá información tanto al gobierno de Chihuahua como la embajada de Estados Unidos en México sobre los operativos que estaban realizando en tierra y revisar si se violó la constitución o la ley de seguridad nacional.

Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno federal no tiene operativos en tierra conjuntos y la coordinación únicamente se basa en compartir información.