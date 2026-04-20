Cesar Jáuregui, fiscal del estado de Chihuahua, rechazó que los agentes estadounidenses que murieron en Guachochi hayan intervenido en el operativo en el que desmantelaron un narcolaboratorio.

Tras la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, otro agente de Chihuahua y dos agentes de Estados Unidos, dio la razón a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que no debe haber participación de agentes extranjeros en México.

“Se dio por hecho que ellos habían participado... pero eran capacitadores e instructores... La presidenta tiene razón, ellos nunca participaron en esa acción, se encontraban a nueve horas de distancia del narcolaboratorio realizando otras actividades” César jáuregui. Fiscal de Chihuahua

Chihuahua insiste que agentes externos no participaron en acciones de seguridad

César Jauregui descartó que los agentes de la Embajada de Estados Unidos en México hayan participado en dicho operativo debido a que se encontraban a varias horas de distancia del punto donde se realizó el aseguramiento.

Cabe recordar que el aseguramiento se dio en el municipio de Morelos mientras el accidente en el que cayeron a un barranco ocurrió cuando transitaban por una carretera en Guachochi.

De esa manera el fiscal César Jáuregui descartó que haya habido alguna intervención de agentes de otro país en acciones en el estado de Chihuahua.

La versión de César Jáuregui se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo la mañana de este 20 de abril que iba a solicitar información al estado de Chihuahua y a la Embajada de Estados Unidos en México sobre lo ocurrido.

Claudia Sheinbaum dijo que se revisaría si hubo alguna violación a la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional debido a que agentes extranjeros no pueden participar en acciones dentro del territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la cooperación actual entre México y Estados Unidos es únicamente en cuanto a compartir información.

¿Por qué murieron juntos agentes mexicanos y estadounidenses?

No queda claro cuál fue el punto en el que los agentes mexicanos y los agentes estadounidenses se reunieron para compartir el auto en el que finalmente tuvieron el accidente y murieron juntos.

El día anterior, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson dijo que la muerte de los agentes tanto mexicanos como estadounidenses fortalece la determinación de continuar con el compromiso compartido de luchar por la seguridad y la justicia.

También dijo que es un recordatorio de los riesgos que enfrenta la función de los agentes mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger las comunidades.