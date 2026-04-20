Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del estado de Chihuahua, murió la madrugada de este 19 de abril en un accidente vehicular, confirmó la Fiscalía del estado.

El funcionario murió junto con Manuel Genaro Méndez, agente de la AEI de Chihuahua y dos agentes de la embajada de Estados Unidos.

Se señala que los funcionarios regresaban de una misión, por lo que murieron en cumplimiento de su deber.

¿Accidente de funcionarios de Chihuahua fue respuesta a operativo contra drogas?

El accidente vehicular ocurrió en la carretera que va del municipio de Morelos a la localidad de Guachochi. Al conducir perdieron el control del vehículo y este cayó por una barranca.

El accidente ocurrió cuando regresaban de un operativo contra el crimen organizado en que consistió en la destrucción de narcolaboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

La Fiscalía de Chihuahua no confirmó si el supuesto accidente fue una respuesta del crimen organizado a la actividad que previamente realizaron los días 17 y 18 de abril.

México y Estados Unidos lamentan muerte de titular de AEI Chihuahua

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, publicó una esquela oficial con dedicatoria al maestro Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI.

Se señala que dedicó su vida, entrega y compromiso a la seguridad del estado de Chihuahua y dejó una huella invaluable en la institución.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó el fallecimiento de los dos agentes de Estados Unidos.

La gobernadora del estado, Maru Campos, también lamentó la muerte de los dos funcionarios mexicanos mientras realizaban labores por la paz y seguridad de los chihuahuenses.