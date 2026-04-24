La activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, advirtió que su “hijo no es un número”, luego de que sostuvo un encuentro con la Fiscalía en Sinaloa.

“Mi hijo no es un número, no es un expediente más. Alejandro es mi hijo, es mi vida, es un amor que sigue presente cada día” Ceci Flores

Así lo indicó en un mensaje en el que refirió que se reunió con Minerva Alicia Anaya Castro, encargada de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas en Sinaloa.

Tras acusar que por años las autoridades no actuaron por la desaparición de su hijo, Ceci Flores reconoció que por fin hay acuerdos para que el Ministerio Público trabaje en el caso.

Ceci Flores reclama por años de abandono al caso de su hijo

Alejandro Guadalupe Islas Flores, hijo de la activista Ceci Flores, desapareció en al año 2015 tras ser visto por última vez en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Desde entonces, la líder del colectivo Madre Buscadoras de Sonora emprendió una travesía para localizar a su hijo, y por años denunció un abandono por parte de las autoridades.

A 11 años de los hechos, Ceci Flores se reunió en la Fiscalía en Sinaloa con Minerva Alicia Anaya, encargada de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

“Después de años de abandono institucional, de puertas cerradas y de silencio… y a casi 11 años de la desaparición de mi hijo Alejandro, por fin se lograron acuerdos para que el Ministerio Público comience a trabajar en su caso” Ceci Flores

Al recordar que previo al encuentro el caso de su hijo se tomó como un número más, la activista reconoció que por fin se lograron acuerdos para que las autoridades trabajen en los hechos.

Asimismo, recordó que durante todo ese tiempo ha vivido dolor, incertidumbre y noches sin respuestas, pese a lo cual resaltó que como madre no ha descansado en la búsqueda de Alejandro.

Ceci Flores tras reunión con Fiscalía en Sinaloa (@CeciPatriciaF/X)

Ceci Flores exige cumplimiento de acuerdos con Fiscalía de Sinaloa

Luego de reconocer la apertura de las autoridades por intervenir en el caso de su hijo Alejandro, Ceci Flores exigió que la Fiscalía de Sinaloa cumpla con los acuerdos a los que se llegaron.

En torno a ello, la activista refirió que no celebra el acercamiento, sino que sigue levantando la voz, pues cada avance que ha logrado se ha conseguido con una lucha incansable y lágrimas.

“Exijo que estos acuerdos se cumplan, que el trabajo sea real, que la justicia llegue. Porque ya ha sido demasiado tiempo” Ceci Flores

En ese sentido, demandó que el trabajo al que se comprometieron las autoridades tiene que ser real para que se alcance justicia y agregó que como madre, no se va a detener hasta encontrar a su hijo.