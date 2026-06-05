Ceci Flores aseguró que su búsqueda de justicia para su hijo Marco Antonio se volvió su “mayor infierno” al escuchar las declaraciones de los responsables de su desaparición y asesinato.

La Madre Buscadora de Sonora aseguró que no tendrá “ni perdón ni piedad” para las personas que participaron en la desaparición de su hijo.

Asimismo, reclamó que los responsables se burlaron de su dolor durante la audiencia, donde reconocieron el dolor que le provocaron antes de matarlo”.

“Soñaba con el día que pudiera tener frente a mí a sus sicarios, pero nunca imagine que se fuera a convertir en mi mayor infierno escuchar todo el dolor que le provocaron a mi hijo para apagarle la vida” Ceci Flores

Ayer fue la audiencia de otro de los detenidos por la desaparición de mi hijo Marco.



Soñaba con el día que pudiera tener frente a mí a sus sicarios, pero nunca imagine que se fuera a convertir en mi mayor infierno escuchar todo el dolor que le provocaron a mi hijo para apagarle… pic.twitter.com/BaNrnYLbTI — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 5, 2026

“Se burlan de mí” por buscar justicia, comparte Ceci Flores por la desaparición de Marco Antonio

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, compartió que durante la audiencia del 4 de junio de uno de los responsables de la desaparición de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha.

Durante la audiencia del jueves 4 de junio que duró varias horas, los acusados de la desaparición y homicidio de su hijo no mostraron remordimiento y, al contrario, se burlaron de su dolor y la exigencia de justicia, aseguró.

“Ellos no se están defendiendo, están aceptando su culpabilidad, se puede decir, porque hasta se burlan, me miran y se burlan de mi dolor cuando yo lo único que les dije es que quiero justicia” Ceci Flores

A pesar del dolor que vivió durante la audiencia, Ceci Flores señaló a la jueza que confía en la justicia y espera que caiga “todo el peso de la ley” sobre las personas que desaparecieron a su hijo.

“Ni una palabra más salió de mi boca. Solamente le dije a la juez que yo creía en y confiaba en la justicia y esperaba que cayera todo el peso de la ley sobre las personas que desaparecieron a mi hijo y le quitaron la vida” Ceci Flores

Asimismo, resaltó que solo espera que “realmente los culpables” sean quienes paguen por la muerte de Marco Antonio por lo que no estará en contra de que obtengan su libertad quienes realmente sean inocentes.

“Si alguien que está ahorita en la cárcel privada de su libertad por la desaparición de Marco Antonio es inocente. Esa persona va a comprobar su inocencia y va a salir porque mi único objetivo es que los culpables, realmente los culpables sean los que paguen por la muerte de mi hijo” Ceci Flores

La madre buscadora inició con labores de búsqueda de desaparecidos cuando Marco Antonio desapareció, el 4 de mayo de 2019 a quien finalmente localizó en marzo de 2026.

Un año después de la desaparición de Marco Antonio, el 20 de marzo de 2015, su hijo Alejandro Guadalupe desapareció en Los Mochis.

“No voy a tener piedad”: Ceci Flores asegura que no va a descansar hasta que Marco Antonio reciba justicia

Ceci Flores aseguró que no va a tener piedad con los responsables de la desaparición y homicidio de su hijo Marco Antonio.

Asimismo, aseveró que su objetivo es obtener justicia para su hijo y reiteró que no va a tener “ni perdón ni piedad” para cada persona que participó en la desaparición y muerte de su hijo desaparecido en 2019.

“Yo no voy a tener ni piedad. Yo para nada me voy a mover de mi objetivo que tengo desde el momento que miré a mi hijo en una caja. La sed de justicia porque mi hijo no se lo merecía… Así como la familia de los perpetuadores dicen de sus hijos que eran los mejores seres humanos, el mío también y ellos me lo arrebataron de mi lado. Así que yo no voy a tener ni perdón ni piedad para cada persona que participó en su desaparición, en su muerte” Ceci Flores

Ceci Flores reiteró que en las audiencias que han ocurrido los presuntos responsables no se han mostrado arrepentidos y, en cambio, se burlan de su dolor “porque se ríen cuando yo pido que se haga justicia”.