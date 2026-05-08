Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, denunció el hallazgo de 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco.

La madre buscadora señaló que, mientras el mundo mira este aeropuerto de Jalisco por el próximo Mundial 2026, a 6 km se encontraron restos humanos de personas desaparecidas.

“No importa cuántos años llevemos buscando, no nos acostumbraremos a esto” Ceci Flores

“No nos dejen solas”: Ceci Flores pide atención para búsqueda de desaparecidos

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, pidió atención para la búsqueda de desaparecidos en México y llamó a las autoridades y ciudadanía a no dejarlas solas.

La madre buscadora señaló que la desesperación de las madres de Jalisco que buscan a sus desaparecidos “es una herida compartida por todas”, por lo que llamó a no dejar de ver su trabajo y no dejarlas solas.

“La desesperación de las madres de Jalisco es una herida compartida por todas. No dejen de mirar, no nos dejen solas” Ceci Flores

Esto luego de que localizaran un total de 28 bolsas con restos humanos y osamenta, a solo 6 km del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en la colonia de Las Pintitas en el municipio de El Salto.

Localizan 17 bolsas con restos humanos y crematorio clandestino en Las Pintitas

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se hace un hallazgo similar en Las Pintitas, Jalisco, pues el pasado 4 de mayo se reportaron 17 bolsas con restos humanos, así como un crematorio clandestino en la zona.

De acuerdo con las Madres Buscadoras de Jalisco, el hallazgo ocurrió entre las calles Álvaro Obregón y Rubí, donde localizaron un crematorio con huesos.

Las bolsas encontradas fueron llevadas por las autoridades para determinar si se trata de osamentas de origen humano o animal.

Además, señalaron que dentro de las bolsas encontraron identificaciones y otros efectos personales que podrían servir para la identificación.