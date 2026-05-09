De cara a la celebración del 10 de mayo, la activista Ceci Flores sentenció que para las buscadoras de todo el país, como su caso, no habrá un “feliz Día de las Madres”.

“No hay feliz día de las madres no hay días felices porque el dolor con el que tenemos que caminar todos los días en la búsqueda de nuestros desaparecidos (sic)” Ceci Flores

Así lo sentenció la líder de las Madres Buscadoras de Sonora en un mensaje en el que recordó que como ella, hay muchas mujeres que no tienen días felices por la ausencia de sus desaparecidos.

Debido a ello, Ceci Flores criticó a las autoridades por no brindar el respaldo necesario e hizo un llamado a las activistas de todo el país para no cesar en sus acciones.

Ceci Flores advierte que buscadoras no tendrán un “feliz Día de las Madres”

De cara a la celebración del Día de las Madres, la activista líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, advirtió que, como ella, muchas mujeres no festejarán la fecha.

Lo anterior debido a que las familias con personas desaparecidas, deben vivir sin “días felices” y bajo el “dolor” que las obliga diario a caminar en la búsqueda de sus seres queridos.

Ante ello, Ceci Flores indicó en un video que ante la proximidad del Día de las Madres, muchas mujeres "no tienen ánimos de hacer nada“ ante la negligencia e impunidad que reciben por parte de autoridades.

“Mientras que ellos piden licencia para descansar, las madres pedimos paciencia y fuerza para avanzar, porque sabemos que con voluntad y con amor podemos lograr todo lo que estamos buscando” Ceci Flores

Al seguir con su crítica contra las autoridades, la activista recriminó que mientras funcionarios tienen la posibilidad de pedir licencia, las madres solo piden paciencia y fuerza para continuar en sus búsquedas.

Por eso, resaltó que aunque las “autoridades se vayan y dejen todo el trabajo tirado”, ellas deben permanecer en su lucha, pues no pueden detenerse.

No hay feliz día de las madres no hay días felices porque el dolor con el que tenemos que caminar todos los días en la búsqueda de nuestros desaparecidos no nos permite sentir felicidad vivimos de esperanza sabiendo que solo buscando los vamos a encontrar a las madres de este… pic.twitter.com/bp17mvvEx7 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 9, 2026

Ceci Flores llama a madres buscadoras a no parar

Luego de sentenciar que “no hay feliz Día de las Madres” para las buscadoras del país, Ceci Flores hizo un llamado a todas las activistas del país para que no detengan su lucha.

En su mensaje, Ceci Flores dijo que como ella, muchas sufren ausencias en casa por las que deben seguir, pues refirió que ellas son la “única oportunidad” que tienen sus hijos para volver a casa.

“Invito a todas las madres del país a no bajar la guardia, a no rendirse, a seguir la lucha, a no descansar, porque esto tiene que ser sin descanso hasta encontrarlos. Así que solas, acompañadas, con autoridad, sin autoridad, no nos podemos rendir”. Ceci Flores

En ese sentido, insistió en le necesidad de seguir avanzando y tras recordar que “no hay nada que festejar” porque no tendrán un Día de las Madres feliz, tienen que “seguir la lucha” y “seguir buscando y hasta encontrarlos”.