Ceci Flores envía carta a El Chapo Guzmán por su hijo desaparecido

La activista Ceci Flores envió una carta al líder fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, en la que le pidió ayuda por el caso de su hijo desaparecido.

“Chapo te pido y te suplico en nombre de mi hijo Alejandro que nos escribas una carta y nos digas donde podemos encontrar a nuestros desaparecidos” Ceci Flores

En la misiva que compartió en sus redes sociales, Ceci Flores solicitó al jefe criminal que le provea de información que permita ubicar a su hijo y a otras personas desaparecidas.

Sobre su petición, la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora explicó que decidió mandarla luego de que el capo recluido en Estados Unidos envió una carta para pedir un trato justo.

Con todo respeto, con toda dignidad, con miedo y esperanza, le suplico al señor Chapo que también nos mande una carta donde nos diga dónde quedaron todos los muchachos que desaparecieron. Lo hago con la humildad de una madre que seguirá buscando al otro hijo que le arrebataron y… pic.twitter.com/oUaWgfRJfD — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 21, 2026

Ceci Flores pide que El Chapo Guzmán informe paradero de desaparecidos

A través de redes sociales, la activista Ceci Flores compartió un mensaje para hacer un llamado a Joaquín El Chapo Guzmán, en el que le pide que le de información para ubicar a su hijo desaparecido.

En su publicación, la madre buscadora incluyó una imagen de una carta que escribió a mano, en la que le suplicó al fundador del Cártel de Sinaloa que le diga dónde está su hijo y otros desaparecidos.

“Te lo pide y Suplica madre que tiene mas de 10 amos buscando a su hijo y que e escarbado la tierra con mis propias manos por favor compadécete de nuestro dolor (sic)” Ceci Flores

Sobre ello, Ceci Flores pidió a El Chapo Guzmán que les mande una carta en la que se les informe a ella y otras madres sobre la ubicación de sus hijos desaparecidos, para así poderles dar una sepultura digna.

Apelando a la bondad y los actos en favor de los pobres que realizó el líder criminal, Ceci Flores insistió en pedir que ayude a las madres, pese a que reconoció que su acto le genera miedo.

Ceci Flores envía carta a El Chapo Guzmán por su hijo desaparecido (Especial)

Ceci Flores asegura que El Chapo Guzmán tiene información de su hijo y otros desaparecido

En el mensaje que compartió con la carta que dirigió a El Chapo Guzmán, Ceci Flores también publicó un video en el que ahondó en los motivos por los que decidió pedir ayuda al líder criminal.

En torno a ello, la madre buscadora se dijo segura de que El Chapo Guzmán tiene información de su hijo Alejandro y de otros jóvenes desaparecidos por quienes siguen las tareas de búsqueda.

“Sabemos que él tiene información de muchos de ellos, que nos mande una carta dándonos esa información, porque sabemos que las personas que a Alejandro se lo llevaron trabajaban para el cartel del Chapo en el 2015″ Ceci Flores

Tras aseverar que los responsables de la desaparición trabajaban para el narcotraficante, la activista señaló que así como él pide dignidad en prisión, las madres y sus desaparecidos merecen lo mismo.