La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, dio a conocer que encontró a su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2019, en una carretera de Hermosillo.

La noche del martes 24 de marzo 2026, a casi siete años de su desaparición, Ceci Flores compartió un video en el que afirma haber encontrado restos de su hijo Marco Antonio Sauceda.

De momento, no hay resultados de ADN que confirmen que Ceci Flores encontró a su hijo; sin embargo, señaló que la vestimenta hallada coincide.

El lugar donde Ceci Flores halló los huesos de su hijo

En su publicación, Ceci Flores señala que encontró varios huesos esparcidos en el kilómetro 46 de la carretera 26 que va a Hermosillo, Sonora. No dio más referencias.

Sin embargo, sí detalló que la búsqueda tuvo lugar en un predio que estaría muy apartado de la ciudad de Hermosillo y de los lugares en donde solía buscarlo.

Acorde con el video de su publicación, Ceci Flores encontró los huesos dispersos en el predio en Hermosillo, además de que no sería el cuerpo completo de Marco Antonio.

En su video, Ceci Flores también señaló que continuarían los trabajos en el sitio, debido a que podrían encontrar otros restos, no sólo los de su hijo.

Lo que se sabe de la jornada de búsqueda en la que Ceci Flores habría encontrado a su hijo

Mediante sus redes sociales, el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, compartió una transmisión en vivo de la jornada de búsqueda especial por el hijo de Ceci Flores.

En la misma, confirmó que la pista sobre el paradero de sus hijos fue por una denuncia anónima, la cual espera que no resulte falsa como ha ocurrido en otras ocasiones.

En esta ocasión, la Fiscalía de Sonora confirmaría mediante investigaciones que los restos del hijo de Ceci Flores son los hallados en el predio.

Asimismo, elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda así como de la Fiscalía de Sonora, acompañaron a los colectivos, ya que también participó Jóvenes Buscadores de Sonora.