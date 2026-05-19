Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, revela más hallazgos de restos humanos en terreno de Lagos de Moreno, Jalisco: Encontramos personas calcinadas”.

La activista Ceci Flores acompañó a un colectivo de madres buscadoras a explorar un terreno en la región Alta de Jalisco, donde hallaron crematorios y fosas clandestinas.

Los hechos fueron revelados por Ceci Flores a través de un video compartido en redes sociales, donde solicitaba el apoyo de las autoridades para iniciar las investigaciones forenses.

El colectivo de madres buscadoras halló 17 hornos crematorios y restos humanos entre las cenizas.

Ceci Flores revela el hallazgo de más restos humanos en Lagos de Moreno

El martes 19 de mayo, Ceci Flores compartió otro video en redes sociales para revelar el hallazgo de restos humanos enterrados en el mismo terreno de Lagos de Moreno donde localizaron crematorios.

“No solo encontramos crematorios en Lagos de Moreno, Jalisco, también encontramos personas calcinadas y sepultadas” Ceci Flores

Ceci Flores revela el hallazgo de más fosas en Lagos de Moreno (X/@CeciPatriciaF)

Ceci Flores mencionó en su primer video que el terreno donde localizaron crematorios y fosas clandestinas, presuntamente también era utilizado como centro de adiestramiento para el crimen organizado.

El lugar fue localizado por el colectivo de madres buscadoras gracias a una llamada anónima y durante su exploración hallaron 15 fosas clandestinas, según información de Ceci Flores.

En el video compartido por la líder de Madres Buscadoras de Sonora, se ve al colectivo desenterrando un cráneo y revelaron que había más huesos en el lugar.

Localizan más de 17 crematorios clandestinos en Lagos de Moreno

Ceci Flores menciona que en terreno de Lagos de Moreno encontraron hornos que acababan de ser utilizados.

Las madres buscadoras localizaron 17 hornos clandestinos y restos entre las cenizas, por lo que mostraron su preocupación para encontrar ADN para identificar a las víctimas.

El colectivo también recolectó prendas y tenis que pronto compartirán en redes sociales para familiares puedan identificar si las prendas pertenecen a algunos de sus familiares.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha revelado si ya inició las investigaciones correspondientes en la zona de Lagos de Moreno donde localizaron las fosas.