La madre buscadora Ceci Flores anunció en sus redes sociales que se trasladará a Sinaloa para continuar la búsqueda de su hijo Alejandro, desaparecido desde octubre de 2015 cuando tenía 21 años.

“Hoy cerramos un ciclo y empezamos nuevamente en la búsqueda sin rendirnos” Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora

En el mismo mensaje, aseguró que no detendrá su labor al frente del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” pese al reciente hallazgo y sepultura de su hijo Marco Antonio.

Alejandro Guadalupe Islas: Ceci Flores seguirá como madre buscadora para localizar a su hijo (Madres Buscadoras de Sonora)

Ceci Flores buscará a su hijo en Los Mochis, Sinaloa, donde desapareció en 2015

En su mensaje, la activista agradeció las muestras de solidaridad de la ciudadanía, así como el apoyo de autoridades y medios de comunicación durante el proceso de búsqueda y sepultura de su hijo Marco Antonio.

“Empezó el verdadero dolor, pero tenemos que seguir la lucha, no nos podemos detener, falta Alejandro, desapareció en Los Mochis. Tenemos que ir a Sinaloa” Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora

Pese a este proceso doloroso, la activista Ceci Flores insistió en que continuará su labor hasta encontrar a su hijo Alejandro, al tiempo que seguirá apoyando a otras madres que estén en la misma situación.

Según ha dicho la propia activista, la desaparición de Alejandro ocurrió cuando fue privado de la libertad en la carretera de Juan José Ríos, en Sinaloa, mientras se dirigía al trabajo en Los Mochis acompañado de su jefe.

Según la madre, su hijo tenía 21 años cuando ocurrió el hecho, llevaba poco tiempo en Sinaloa y no estaba relacionado con organizaciones criminales ni consumía drogas.

Ceci Flores sepulta a su hijo tras siete años de búsqueda como desaparecido (Especial)

Ceci Flores mantendrá su labor en Sonora

Ceci Flores aclaró que, aunque centrará sus esfuerzos en la búsqueda de Alejandro en Sinaloa, no dejará de lado su labor en Sonora ni el apoyo a otras familias.

“No voy a abandonar a las madres buscadoras de Sonora. Voy a continuar al frente de las Madres Buscadoras de Sonora. No voy a detener esta lucha” Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora

Así, reafirmó que continuará liderando el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, organización que ha llevado a cabo numerosas jornadas de rastreo y localizaciones en el país.