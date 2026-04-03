El 2 de abril de 2026, en el Panteón Municipal Norte de Hermosillo, Sonora, la madre buscadora Ceci Flores sepultó a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, luego de siete años de búsqueda tras su desaparición.
Entre lágrimas, familiares y amigos de Marco Antonio se despidieron de él con música y flores. Al sepelio también acudieron integrantes de colectivos de búsqueda como Madres Buscadoras de Jalisco y Fundación Todos Somos Erick, de Tijuana, Baja California, quienes acompañaron a Ceci Flores en este momento.
El 31 de marzo, la Fiscalía de Sonora confirmó que los restos localizados correspondían a Marco Antonio Sauceda Rocha, quien había sido reportado como desaparecido en mayo de 2019.
“Quisiera disfrutarlo más”: Ceci Flores antes de sepultar a su hijo tras siete años de búsqueda
Antes del sepelio, Ceci Flores compartió con medios de comunicación que inicialmente se resistía a sepultar a su hijo, pues deseaba permanecer más tiempo cerca de él después de siete años buscándolo.
“Estaba negada a sepultar a mi hijo, estaba negada a llevármelo porque quisiera disfrutarlo más. Fueron siete años que lo busqué, pero sé que tiene que irse a un lugar digno a descansar y yo tengo que aprender a soltar todo”Ceci Flores, madre buscadora de Sonora
La velación de Marco Antonio Sauceda Rocha se realizó el 31 de marzo y el 1 de abril en la casa de Ceci Flores, donde familiares y personas cercanas acudieron a despedirse.
Colectivos acompañan a Ceci Flores en el sepelio de su hijo
Diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas acompañaron a Ceci Flores durante el sepelio de su hijo, entre ellos Madres Buscadoras de Jalisco y Fundación Todos Somos Erick, organización originaria de Tijuana, Baja California.
Por su parte, Eddie Carrillo, fundador de la Fundación Todos Somos Erick, explicó que decidió acompañar a Ceci Flores debido a la amistad que mantienen desde 2019, cuando ambos iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
“Tenemos una amistad de compañerismo desde 2019. Ella empezó su activismo buscando a su hijo Marco Antonio en mayo de 2019 y yo inicié el 1 de junio de ese mismo año buscando a Erick”Eddie Carrillo, fundador de la Fundación Todos Somos Erick
El activista Eddie Carrillo también reconoció el valor y la perseverancia de Ceci Flores durante estos años de búsqueda hasta lograr localizar a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha.