Este 11 de junio integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en Chiapas.

Los manifestantes utilizaron barricadas y quema de llantas para impedir el tránsito, lo que provocó retrasos masivos y cancelaciones para numerosos viajeros.

La CNTE bloquea el aeropuerto más importante de Chiapas

Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la CNTE, bloquean los accesos principales del aeropuerto más importante de Chiapas.

🚨#AlertaADN



Integrantes de la CNTE tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en Chiapas, donde realizaron la quema de llantas en los accesos pic.twitter.com/CYaTsUMgjg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 11, 2026

Los manifestantes arribaron a las instalaciones ubicadas en el municipio de Chiapa de Corzo alrededor de las 5:00 de la mañana.

Cerraron por completo las vías principales de acceso utilizando unidades de carga y barricadas improvisadas, impidiendo el ingreso y salida de vehículos.

Durante la jornada se registró la quema de llantas, lo que generó columnas de humo visibles en las inmediaciones.

Al inicio de la toma, se reportó un “conato de bronca y jaloneos” entre docentes y usuarios de la terminal, aunque posteriormente la situación se estabilizó.

Decenas de turistas y viajeros quedaron varados o enfrentaron dificultades extremas para alcanzar sus vuelos, reportando retrasos y cancelaciones a través de redes sociales.

Mientras los dirigentes magisteriales afirmaron que no impedían el paso peatonal a los usuarios, señalaron que el personal de seguridad del aeropuerto decidió mantener cerradas las puertas del edificio.

El bloqueo afectó una terminal estratégica que conecta a Chiapas con ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y Cancún.

El aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo, que se ubica a entre media hora y 40 minutos de Tuxtla Gutiérrez, es el más importante del estado.

¿Por qué la CNTE bloqueó el aeropuerto más importante de Chiapas?

El bloqueo del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en Chiapas de la CNTE forma parte de un paro nacional indefinido que inició hace 11 días.

Las principales exigencias de los docentes incluyen:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de las cuentas individuales administradas por las AFOREs.

Retorno al modelo solidario de pensiones, solicitando jubilaciones por años de servicio (28 años para mujeres y 30 para hombres) sin importar la edad.

Eliminación de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) como referencia para el cálculo de las pensiones.

Mesa de negociación resolutiva directamente con el Gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum para atender su pliego petitorio.

La movilización en Chiapas se realizó de manera paralela a otras protestas en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y la Ciudad de México.