El gobierno de México reservó la información sobre los agentes de la CIA en Chihuahua por 5 años.

De acuerdo con El Financiero, se solicitó la respuesta de Estados Unidos a la nota diplomática que envió al gobierno de Donald Trump sobre el operativo tras el cual 2 agentes murieron.

Sin embargo, la información no pudo ser entregada ya que esta fue reservada hasta que concluya la administración federal actual.

México reserva información sobre agentes de la CIA en operativo de Chihuahua

El gobierno de México decidió reservar por 5 años la información relacionada con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

De acuerdo con el gobierno, la información sobre la respuesta de Estados Unidos fue reservada para no afectar la relación bilateral.

Fue la Subsecretaría para América del Norte quien señaló que la divulgación de la respuesta podría “menoscabar las relaciones internacionales del Estado Mexicano con Estados Unidos y otros países”.

Esto considerando que dicha información fue proporcionada “bajo estrictos criterios de confidencialidad”.

“Dicho documento contiene información susceptible de afectar la conducción de la relación bilateral; así como referencias a acuerdos bilaterales en proceso de negociación o pendientes de entrada en vigor, cuya divulgación podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano” Subsecretaría para América del Norte

Cabe señalar que el pasado 19 de abril de 2026 ocurrió un accidente vial en la Sierra Tarahumara donde un vehículo oficial donde iban dos agentes de la CIA cayó por un acantilado.

En este accidente murieron los agentes de la CIA:

Así como dos elementos mexicanos: