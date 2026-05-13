Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada que investiga el caso Chihuahua, confirmó que los presuntos agentes de la CIA estuvieron de manera informal en la Fiscalía estatal antes del operativo en la Sierra Tarahumara.

De los nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones estratégicas cuando menos 2 fechas previas Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada

Aunque reconoció que la investigación confirma que existió convivencia entre los extranjeros y la Fiscalía de Chihuahua, señaló que no se obtuvo información que confirme actividades de adiestramiento, instrucción o mando.

A su vez, indicó que hasta la fecha no se ha podido obtener información consular que dé cuenta de la identidad de los extranjeros, su situación migratoria o cargos que desempeñaban.

Foto probaría que agentes de la CIA en Chihuahua portaban armas y uniformes (Cortesía)

Nuevos indicios apuntan a una convivencia informal entre agentes estadounidenses y la Fiscalía de Chihuahua

Según señaló Wendy Chávez, los nuevos datos de prueba demostrarían un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre ciudadanos estadounidenses y la Fiscalía de Chihuahua.

Agregó que esta convivencia, que incluía al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, fortalece la hipótesis inicial sobre la presencia de los agentes sin conocimiento del gobierno de Chihuahua.

Sobre los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara, Wendy Chávez, sostuvo que la evidencia analizada permite corroborar que los estadounidenses no portaban uniformes ni insignias oficiales de la Fiscalía estatal en ese momento.

Además, señaló que, hasta ahora, no hay datos que indiquen que el AEI, Pedro Román Oseguera, quien murió en el accidente junto con dos estadounidenses, hubiera solicitado permiso sobre la presencia de esos agentes.

“No portaban armas”: Wendy Paola Chávez sobre agentes de EU (Gobierno de Chihuahua)

Extranjero portó un arma larga en la Fiscalía de Chihuahua

Según Wendy Chavez, indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observó a uno de los presuntos extranjeros en el interior de la Fiscalía de Chihuahua, portando un arma larga en la mano derecha.

Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero.