Una nueva revelación sobre el caso de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua apunta a que uno de ellos portaba un rifle calibre .223 originalmente asignado a una agente de la Policía de Investigación estatal.

Testimonios recabados por el periodista Enrique Méndez señalan que el arma fue solicitada por Manuel Genaro Méndez Montes, escolta del entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera, ambos también fallecidos en el accidente.

La versión más delicada indica que el rifle habría sido sustituido para ocultar evidencias, lo que intensifica la crisis política derivada del caso de los agentes de la CIA.

El rifle habría sido sustituido para borrar evidencias

La versión más delicada del caso apunta a que el rifle resultó destruido cuando la camioneta en la que viajaban cayó a un barranco; sin embargo, mandos de la corporación sostienen que, presuntamente, el arma fue reemplazada por otra con el fin de ocultar evidencias relacionadas con el incidente.

Según estos señalamientos, los restos del rifle original del agente de la CIA desaparecieron y a la policía estatal de Chihuahua a la que estaba asignado se le entregó una nueva arma.

El hallazgo añade un nuevo elemento a la controversia por la presencia de agentes de la CIA en operaciones realizadas en Chihuahua, un caso que ya provocó investigaciones federales, cuestionamientos sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y una crisis política en la entidad.

Autoridades federales continúan indagando quién autorizó la participación de los agentes extranjeros y qué ocurrió realmente con el armamento involucrado en el accidente en Chihuahua.