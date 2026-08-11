El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la demolición del inmueble en Viaducto Miguel Alemán contaba con permisos en regla, pero atribuyó el colapso a una falla operativa de Nicolas Arturo Iris Aguilar, Director Responsable de Obra.

“Nosotros expedimos la licencia como tal y en el momento que expedimos la licencia la responsabilidad la asume el constructor y el DRO” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Aunque no hubo víctimas mortales, un motociclista que transitaba sobre Viaducto Miguel Alemán resultó con lesiones leves.

La Fiscalía de la CDMX y Protección Civil iniciaron investigaciones para deslindar responsabilidades.

Vecinos de la colonia Escandón increparon al alcalde por los riesgos, el ruido y el retiro de árboles, manifestando su preocupación ante posibles nuevos derrumbes.

Mauricio Tabe responsabilizó al Director Responsable de Obra por el colapso en Viaducto

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que la demolición del inmueble ubicado en la calle Minería 145 y Viaducto, en la colonia Escandón, contaba con todos los permisos y licencias en regla, las cuales fueron otorgadas por la alcaldía el 15 de julio de 2026.

Aseguró que la obra se realizaba conforme a la normativa vigente hasta el momento del incidente.

“El edificio cuenta con la licencia de demolición fue expedida por la alcaldía el 15 de julio de 2026” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe señaló que el colapso habría ocurrido por una falla o error durante los trabajos de demolición.

“No debía haber fallado el proceso de demolición... algo no hicieron bien” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

El alcalde fue enfático al señalar que la responsabilidad recae plenamente en el Director Responsable de Obra (Nicolas Arturo Iris Aguilar) y en la empresa constructora (Raíces Houston, S.A. de C.V.), quienes deben garantizar la seguridad “minuto a minuto” durante los trabajos y que no se afecte a terceros.

“Tendrá que ser el DRO de la obra y la propia constructora quienes asuman responsabilidad civil y de todo lo relacionado con esto” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Además, aclaró que la acreditación de los DROs es una facultad del Gobierno de la Ciudad de México y no de la alcaldía.

“La acreditación de los DROs no la hace el gobierno de la alcaldía, la hace el gobierno de la ciudad” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Asimismo, informó que serán los peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina quienes realicen las investigaciones correspondientes para dictaminar las causas exactas del siniestro.

“Será la fiscalía que haga todos los peritajes y toda la investigación” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Informó que la prioridad inicial de las autoridades es la mitigación de riesgos para evitar nuevos derrumbes y el restablecimiento de la vialidad en el Viaducto.

Una vez eliminado el peligro, se procederá a la suspensión de actividades o clausura del predio.

“Se va a proceder a suspensión de actividades o clausura” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe confirmó de manera preliminar que no hubo personas lesionadas de gravedad ni víctimas atrapadas; mencionó únicamente el reporte de un motociclista con lesiones leves causadas por la caída de un árbol.

Finalmente, el alcalde Mauricio Tabe señaló que el predio albergaba oficinas de la empresa ICA y que el incidente ocurrió específicamente durante el proceso de demolición de dichas torres.

Mauricio Tabe recibe quejas ciudadanas por obra tras el colapso en Viaducto

Durante el incidente, el alcalde fue increpado por un grupo de vecinos de la zona, quienes manifestaron su molestia por el ruido, el retiro de árboles y los riesgos que la obra representaba para la zona.

Los vecinos de la colonia Escandón manifestaron diversas inconformidades y quejas respecto a la obra en Minería 145 y Viaducto.

Los residentes denunciaron que la obra ha provocado daños al medio ambiente y expresaron su molestia por la contaminación acústica (ruido) generada durante los trabajos.

Una de las quejas principales fue el retiro de árboles en la zona debido a la construcción.

Los vecinos cuestionaron la realización de este tipo de proyectos por el peligro que representan para la comunidad y manifestaron su temor ante la posibilidad de que ocurran nuevos derrumbes en la estructura.