La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que fueron cuatro agentes de la CIA los que participaron en el operativo contra un narcolaboratorio que se llevó a cabo en Chihuahua el pasado 19 de abril.

En su conferencia matutina, Sheinbaum -de 63 años de edad- reveló que al enterarse de su participación se solicitó, a través de una nota diplomática, que los dos agentes sobrevivientes de la CIA salieran de México.

“Se pidió a la embajada que se retiraran del país, a través de una nota, y se retiraron” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La petición se basó en que éstos no contaban con la acreditación requerida por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para colaborar en el operativo.

“De lo que públicamente se conoció eran cuatro, dos que lamentablemente fallecieron y dos que pedimos, como no tenían acreditación, que dejaran el país y dejaron el país” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Agentes de la CIA ingresaron a México con pasaportes diplomáticos y como turistas

Tras asegurar en días pasados que no estaba enterada de la colaboración entre fuerzas federales y agentes de la CIA en operativo de seguridad en Chihuahua, Claudia Sheinbaum reitera lo dicho.

Aclara que el ingreso de la CIA a México se hizo a través de pasaportes diplomáticos y como turistas, por lo que el conflicto se deriva de que los cuatro elementos no se acreditaron como corresponde para realizar labores de inteligencia.

“Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un protocolo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia o su estadía. Ellos sí entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Una vez que se detectó su participación, en un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se les pidió registrarse en caso de realizar labores de inteligencia o retirarse, optaron por irse de México.