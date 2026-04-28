La Fiscalía General de la República (FGR) integró investigaciones federales en seguimiento al hallazgo de un narcolaboratorio y por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

“La Fiscalía General de la República (FGR) integra dos investigaciones, con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua”. FGR

Según el comunicado oficial, la investigación federal inició por comunicación de la Fiscalía de Chihuahua, relacionada con el hallazgo de un narcolaboratorio entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La segunda investigación en torno a agentes de la CIA en Chihuahua comenzó a raíz de una noticia criminal, luego de que el entonces fiscal estatal ofreciera una rueda de prensa el 19 de abril de 2026.

FGR integra investigaciones por narcolaboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua (@FGR)

Casos Complejos de la FECOR llevará investigación de agentes de la CIA en Chihuahua

En el comunicado de la FGR, se explica que el ingreso de los supuestos agentes de la CIA será investigado por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR.

Lo anterior, debido a las características y relevancia de este tema, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

El comunicado señala que, tras reiteradas solicitudes de la FGR, la Fiscalía de Chihuahua envió una copia de la carpeta iniciada en el ámbito local, la cual será integrada a la investigación federal.

Las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal FGR

Finalmente, el comunicado indica que se investigan posibles delitos que competen a la FGR, con el objetivo de aclarar los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades de cualquier persona involucrada.

Así es el narcolaboratorio de El Pinal ligado a policías de Chihuahua y agentes de la CIA (Gobierno de Chihuahua )

FGR no tenía conocimiento de los operativos en Chihuahua

Según el comunicado, la Fiscalía General de Chihuahua había comenzado desde hace meses las investigaciones contra los narcolaboratorios en Chihuahua, sin el previo conocimiento de la FGR.

Sin embargo, luego del accidente en el que dos agentes perdieron la vida, la FECOR inició sus propias indagatorias con base en la información estatal, lo que evidenciaría una posible falta de coordinación entre ambas autoridades.