Mariana Rodríguez acusó que el reciente cierre de su cuenta de Facebook se debió a una operación masiva de bots, orquestada presuntamente por la “vieja política” que busca silenciarla.

“Desde hace unos meses hay un operativo en mi página de Facebook en donde están reportando de manera masiva todas las fotos que yo subo con mis hijas”. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León

La titular de “Amar a Nuevo León” denunció que bots reportaron masivamente las fotos donde aparecen sus hijas menores de edad, por acusaciones como “explotación infantil y abuso sexual infantil”.

Mariana Rodríguez consideró esos señalamientos como una “bajeza” y adjudicó la situación a una campaña de guerra sucia en su contra, defendiendo que la seguridad de sus hijas es un asunto prioritario.

Mariana Rodríguez acusa “guerra sucia” tras reportes en Facebook

En una publicación de Instagram, un día después de su cumpleaños, Mariana Rodríguez acusó a la vieja política de “haberle regalado un operativo con bots” que terminó con la suspensión de su cuenta de Facebook.

“Este es el regalo que la Vieja Política me hizo en mi cumpleaños. La vieja política me quiere callar, hizo un operativo de bots para denunciar las publicaciones que tengo con mis hijas”. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León

Mariana Rodríguez señaló que estos ataques forman parte de una guerra sucia en su contra, la cual había advertido desde hace meses y que, según dijo, apenas está comenzando.

En torno a la situación, comentó que buscará recuperar su cuenta de Facebook al contactar a Meta pero que, en caso de que esto no funcione, entonces optará por abrir una nueva página.

Finalmente, aseguró que no se quedará callada y que continuará con su trabajo en Nuevo León.

Samuel García y Mariana Rodríguez (Cortesía )

Mariana Rodríguez defiende integridad de sus hijas

En respuesta a los reportes, Mariana Rodríguez defendió que la integridad de sus hijas es un asunto prioritario para ella, motivo por el que nunca ha buscado monetizar con ellas ni utilizarlas en campañas.