Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó que el gobierno federal haya amenazado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y pidió denunciar ante las pruebas que asegura tener.

“No hacemos ninguna amenaza nosotros, no sé a qué se refiera, si ella considera que de parte de alguien que presente la denuncia. No hay nada contra la gobernadora. Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones y sigue esa carpeta… no tiene que ver con un asunto político” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 5 de agosto luego de que Maru Campos dijo que había recibido amenazas escritas, habían acciones en contra de su familia y que se estaban reactivando señalamientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Claudia Sheinbaum descarta señalamientos políticos contra Maru Campos

Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no hace ninguna amenaza y que si tiene pruebas de amenazas por parte de una persona en particular que presente su denuncia.

La mandataria mexicana recordó que existe una carpeta en la FGR pero esta tiene que ver con violación a la Ley de Seguridad Nacional por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y no con un tema político.

Maru Campos asegura que la FGR la volverá a perseguir

Maru Campos dijo en entrevista con medios de comunicación de Chihuahua que está segura que la FGR va a volver a perseguirla y que los señalamientos en su contra solo estuvieron guardados por “un rato”.

“Decidieron guardar el caso un rato. Estoy segura que van a volver, a través de la Fiscalía General de la República, a perseguir a Maru Campos, tengo varias amenazas de manera escrita…”, dijo tras un evento sobre seguridad.

Previamente señaló que ha tenido amenazas escritas, acciones contra ella, contra su familia y sus bienes, no obstante, respondió que no tiene miedo y que seguirá defendiendo Chihuahua.

La panista contó que las amenazas le llegan mediante oficios en los que pasarían por encima de derechos que tiene como gobernadora.