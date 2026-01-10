El sábado 10 de enero de 2026, Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeña como secretaria particular de la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue puesta en libertad tras rendir su declaración ante el Ministerio Público local.

La exfuncionaria es investigada por su presunta implicación en el asesinato del exalcalde de dicho municipio, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, tras concluir su comparecencia, la autoridad ministerial determinó que Yesenia Méndez podrá continuar su proceso en libertad, debido a que, por el momento, no existen elementos suficientes para mantenerla bajo resguardo.

Esta liberación ocurre apenas dos días después de que fuera detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Publicación de Yesenia Méndez (Captura de pantalla )

Detalles de la investigación y acusaciones contra Yesenia Méndez por el caso Carlos Manzo

A pesar de su liberación, Yesenia Méndez sigue bajo la lupa de la justicia por dos delitos graves: homicidio y delincuencia organizada.

La investigación de la Fiscalía sugiere que Méndez mantenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y trabajaba de manera directa con un sujeto apodado “El Licenciado”, identificado como el autor intelectual del asesinato.

Las autoridades revelaron que la secretaria presuntamente utilizó la aplicación de mensajería cifrada Threema para coordinar el ataque.

Según las indagatorias, Méndez habría documentado y compartido los movimientos del exalcalde minuto a minuto, informando a los sicarios sobre sus reuniones y traslados poco antes de que se ejecutara el crimen.

La elección de Threema se habría debido a sus características de privacidad, como el cifrado de extremo a extremo y la posibilidad de usarse sin número telefónico.

Yesenia Méndez usó Threema para comunicarse con el CJNG, acusan (Especial)

Yesenia Méndez participaba en reuniones de alto nivel

Horas antes de su captura el jueves 8 de enero, Yesenia Méndez fue vista participando activamente en una reunión oficial entre la alcaldesa Grecia Quiroz y la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Fotografías compartidas en redes sociales por la propia alcaldesa confirmaron la presencia de Méndez en dicho encuentro de trabajo.

Yesenia Méndez en la reunión de Grecia Quiroz y Josefina Rodríguez (Grecia Quiroz/Facebook)

Tras el arresto, la alcaldesa Grecia Quiroz manifestó su intención de solicitar una audiencia con el fiscal de Michoacán para conocer los pormenores del caso, aunque admitió tener información de que su colaboradora trabajaba para “El Licenciado”.

Tras recuperar su libertad, Yesenia Méndez se mantuvo activa en sus redes sociales, donde emitió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y a Dios por permitirle estar nuevamente con su familia.

Publicación de Yesenia Méndez (Captura de pantalla )

Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán ha reiterado que las investigaciones permanecen abiertas y se sigue el rastro de otros implicados, incluyendo al secretario de Servicios Municipales, Samuel N., quien también fue llamado a declarar.