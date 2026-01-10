La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo a Yesenia Méndez debido a que la acusa de filtrar información al CJNG sobre Carlos Manzo, lo cual se indica, se habría realizado mediante Threema.

De acuerdo con la investigación, la secretaria particular de Grecia Quiroz habría establecido comunicación con el grupo criminal mediante la app de mensajería, para informarles sobre los movimientos del alcalde de Uruapan.

FGE acusa que Yesenia Méndez usó Threema para comunicarse con el CJNG

La noche del jueves 8 de enero, elementos de la FGE de Michoacán detuvieron a Yesenia Méndez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo.

Al respecto, la autoridad señaló que la ex funcionaria habría establecido contacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para informarle de los movimientos del alcalde y todo lo hizo mediante Threema.

Threema, app de mensajería (Especial)

La información que se ha difundido señala que en las investigaciones se encontraron mensajes que Yesenia Méndez e integrantes del CJNG, intercambiaron por medio de Threema para coordinar el ataque del 1 de noviembre de 2025.

Incluso, en sus investigaciones la FGE determinó que previo que se ejecutara el ataque contra Carlos Manzo, Yesenia Méndez informó a los sicarios con un minuto a minuto, sobre las reuniones y traslados del alcalde.

En torno al uso de dicha app de mensajería, en las mismas indagatorias se establece que la ex funcionaria y los sicarios del grupo criminal, la eligieron debido a sus características de comunicación cifrada.

Lo anterior debido a que Threema, es reconocida por ser una aplicación de mensajería instantánea que cuenta con características que protegen la privacidad, como cifrados, inexistencia de rastreo y usarse sin número telefónico.

Yesenia Méndez fue detenida por homicidio de Carlos Manzo

En seguimiento a las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, autoridades detuvieron a Yesenia Méndez debido a que se le acusa de haber proporcionado información del alcalde a miembros del CJNG.

Por tales hechos que se habrían ejecutado por medio de la app de mensajería instantánea, Threema, la ex secretaria particular de Grecia Quiroz es señalada por la Fiscalía de Michoacán de estos delitos:

Homicidio por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo

Delincuencia organizada, debido a los presuntos vínculos con integrantes del CJNG