A pesar de WhatsApp se ha consolidado como la app de mensajería más importante de todo el mundo, hay otras opciones que son mucho menos usadas, pero cada vez son más conocidas como el caso de Threema.

Pero, ¿qué es Threema? Te contamos los detalles más importantes de la app de mensajería instantánea que es preferida por las personas que buscan mayor seguridad en su comunicación.

¿Qué es Threema? La app de mensajería suiza

Threema es reconocida por ser una app de mensajería instantánea que se enfoca en ofrecer una fuerte seguridad a sus usuarios, debido a que cuenta con estas características que protegen su privacidad:

Cifrado de extremo a extremo tanto en mensajes, como en llamadas y archivos

No requiere número de teléfono ni correo electrónico, sino que se usa por medio de un ID totalmente anónimo

Opera por medio de código abierto que es auditable por terceros

Sus servidores se encuentran en Suiza bajo estrictas leyes de privacidad

No cuenta con intromisión de publicidad y tampoco tiene rastreo

Su uso tiene un costo, pero solo se debe hacer un pago único para utilizarlo

Está disponible para dispositivos móviles en Android como en iOS

También existe la versión para ordenador que funciona desde cualquier navegador

Threema, app de mensajería (Especial )

Precio de Threema para Android e iOS

La app de mensajería instantánea Threema, tiene un costo de 5 dólares como pago único al descargarla tanto en Android o iOS, lo cual equivale a 99 pesos mexicanos y no requiere suscripción anual o mensual.

Cabe destacar que datos contenidos en la App Store y Google Play Store, refieren que en la actualidad Threema es usada por más de 12 millones de personas en alrededor de 175 países.