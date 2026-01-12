Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo, acusó que se ha dañado su imagen y su reputación luego de que fue detenida como parte de las investigaciones por el asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

“Causaron daño a mi imagen y a mi reputación, y causando desinformación a los ciudadanos. Como ciudadana, compañera y amiga, soy de las principales interesadas en exigir JUSTICIA y esclarecimiento del homicidio de mi líder Carlos Manzo, y cada vez que se me llamen a declarar y las veces que sean necesarias lo haré…” Yesenia Méndez. Secretaria particular de Carlos Manzo

Así lo dijo en redes sociales ante lo que dijo es desinformación, pues por el contrario, dijo ser una de la interesadas en que se esclarezca el homicidio de “mi líder Carlos Manzo”.

Yesenia Méndez está dispuesta a seguir declarando por el caso Carlos Manzo

Yesenia Méndez dijo que cada vez que se le llame a declarar lo hará porque es su deber y se quejó de que fue exhibida, pero aseguró ser una mujer honesta.

También sentenció que exhibir datos como el de su detención llevan a recordar que ignorar la ley no exime de responsabilidad.

Explican por qué liberaron a Yesenia Méndez, secretaria particular de Carlos Manzo

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, dijo que Yesenia Méndez fue detenida debido a que su interrogatorio se alargó y entonces se emitió ese documento para evitar denuncias por desaparición forzada o secuestro , pero no hay indicios contra ella.

El fiscal dijo, en entrevista con Azucena Uresti, que esa es una dinámica recurrente cuando como en su caso, se detiene un día pero su interrogatorio terminal día siguiente.

“Suma a las 10, 11 entrevistas que se tiene por parte de funcionarios… En el caso de ella en particular la entrevista se alargó bastante, por ello salió hasta el día siguiente… se publica una ficha cuando pasan ciertas horas esto para efecto de que no haya una denuncia por desaparición forzada o secuestro… (es una) dinámica de las áreas de seguridad...” Carlos Torres Piña. Fiscal de Michoacán

Al momento, suman alrededor de once funcionarios de Uruapan interrogados por el asesinato de Carlos Manzo, uno de ellos el ya detenido Samuel N, director de Relaciones Públicas y Protocolo.

De hecho, se justificó por parte de las autoridades el interrogatorio de Yesenia Méndez con el de Samuel N debido a la cercanía laboral que sus puestos implican.

Carlos Torres Piña dijo que “por el momento no” se tienen elementos contra Yesenia Méndez y siguen las investigaciones.