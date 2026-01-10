Grecia Quiroz reaccionó al arresto de Yesenia Méndez, quien fue detenida el 8 de enero de 2026 por estar presuntamente involucrada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante un evento de Día de Reyes, la alcaldesa Grecia Quiroz habló con los medios y dijo Yesenia Méndez trabajaba con “El Licenciado”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

“La única información que yo tengo es que esta persona trabajaba de manera directa con ‘El Licenciado’, que es el autor intelectual del asesinato. No tengo otra información”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz (Redes sociales)

Grecia Quiroz habla sobre el arresto de Yesenia Méndez y adelanta que pedirá una audiencia

Tras ser cuestionada por los medios sobre el arresto de Yesenia Méndez por el caso Carlos Manzo, Grecia Quiroz dijo no tener toda la información al respecto, solo que trabajaba con “El Licenciado”.

Por lo anterior, la alcaldesa Grecia Quiroz adelantó que pronto solicitará una audiencia con el fiscal del estado de Michoacán para que le dé más detalles de la detención de Yesenia Méndez.

La información preliminar señala que Yesenia Méndez habría documentado todos los movimientos de Carlos Manzo y los compartió a grupos “enemigos” antes de su asesinato.

Yesenia Méndez, secretaria de Grecia Quiroz, activa en redes pese a arresto por el caso Carlos Manzo

Pese a que la ficha del Registro Nacional de Detenciones señala que Yesenia Méndez fue detenida el 8 de enero de 2026 pasadas las 4:00 de la tarde, se mantiene activa en redes sociales.

Durante los primeros minutos de este sábado 10 de enero, Yesenia Méndez agradeció a sus seguidores por los buenos deseos y a Dios por “permitirle estar con mi familia”.