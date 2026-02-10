Autoridades de Sinaloa confirmaron la noche del 8 de febrero la muerte de Sergio Cázares Zambada, sobrino de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Sergio Cázares Zambada fue localizado dentro de la cajuela de una camioneta que fue abandonada frente a la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Sergio Cázares Zambada, sobrino del Mayo Zambada, como:

¿Quién fue Sergio Cázares Zambada?

¿Cuántos años tenía Sergio Cázares Zambada?

¿Cuál era el signo zodiacal de Sergio Cázares Zambada?

¿Sergio Cázares Zambada tenía esposa?

¿Sergio Cázares Zambada tenía hijos?

¿Qué estudió Sergio Cázares Zambada?

¿Cuál fue la trayectoria de Sergio Cázares Zambada? y más

¿Quién fue Sergio Cázares Zambada?

Sergio Cázares Zambada, cuyo nombre completo es Sergio Rodolfo Cázares Zambada, fue el hijo de Águeda Zambada García, hermana de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y Sergio Cázares.

El sobrino del Mayo Zambada se desempeñaba como operador de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa de su tío, actualmente encarcelado en Estados Unidos.

¿Quién fue Sergio Cázares Zambada? (Especial)

¿Cuántos años tenía Sergio Cázares Zambada?

Sergio Cázares Zambada tenía 40 años de edad al momento de su muerte.

¿Cuál era el signo zodiacal de Sergio Cázares Zambada?

Si bien se conoce la edad que tenía Sergio Cázares Zambada al momento de su muerte, no se sabe su fecha de cumpleaños por lo que no podemos saber su signo zodiacal.

¿Sergio Cázares Zambada tenía esposa?

No se tiene información sobre la vida personal de Sergio Cázares Zambada, por lo que se desconoce si tenía o no esposa.

¿Sergio Cázares Zambada tenía hijos?

Asimismo, no se sabe si Sergio Cázares Zambada tenía o no hijos.

¿Qué estudió Sergio Cázares Zambada?

Tampoco se sabe cuál es el último grado de estudios del sobrino de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

¿Cuál fue la trayectoria de Sergio Cázares Zambada? y más

Sergio Cázares Zambada, hijo de Agueda Zambada García, hermana del Mayo Zambada fallecida en 2021, sí estaba relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Si bien no se sabe cuál era el rol que desempeñaba dentro de La Mayiza, se sabe que estuvo relacionado con varios actos violentos y de tráfico de drogas.

En 2012 Sergio Cázares Zambada fue detenido en Tijuana, Baja California, en un operativo entre el Ejército y autoridades del estado, donde además decomisaron entre 15 y 20 kilos de cocaína.

Para el 2017, el sobrino de Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue atacado a balazos luego de salir del bar Geisha de Culiacán, de dicho ataque Sergio Cázares Zambada logró sobrevivir,