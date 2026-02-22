La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue sumando estados con suspensión de clases presenciales para el 23 de febrero, ello tras quema de vehículos, tiendas, bloqueos carreteros y más actos de violencia.

Hasta el momento los estados que han confirmado suspensión de clases en todo el estado o en regiones al interior de los mismos son:

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Colima

Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec

Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato

Suspenden actividades educativas y culturales por muerte de El Mencho

Las autoridades educativas de cada estado han coincidido en que se debe cuidar a los niños, niñas, jóvenes y profesores.

La suspensión de clases incluye las actividades administrativas en cuanto a protección de personal y de profesores y profesoras.

Algunas universidades como la Universidad de Guadalajara han suspendido también las actividades culturales que se tenían contempladas.

Gobernadores piden quedarse en casa tras violencia por la muerte de El Mencho

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, suspendió los eventos masivos de este domingo 22 de febrero y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pidió a la población quedarse en casa.

“Ante hechos recientes en estados vecinos, reforzamos la vigilancia y presencia en Nayarit. Se mantienen blindadas las fronteras para proteger a las familias. Les exhorto a quedarse en casa y ante cualquier emergencia, llamar al 911”, dijo el mandatario estatal de Nayarit ante los actos del CJNG.

El Gabinete de Seguridad dijo que trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados para restablecer el orden y aseguraron que hay presencia para de autoridades para liberar vialidades.