Familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, reclamaron su cuerpo a la Fiscalía General de la República (FGR), a tres días del operativo en el que perdió la vida.

De acuerdo con el comunicado publicado por la FGR con fecha del 25 de febrero, familiares del occiso reclamaron sus restos mortales por medio de un escrito jurídico que presentó su representante legal.

Por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para formalizar su entrega.

Familiares de El Mencho reclaman su cuerpo a la FGR (@FGR / X)

Información en desarrollo