Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, confirmó que se han recibido quejas por presunta tortura durante las detenciones en la marcha por agua limpia en Guadalajara.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, tanto participantes como familiares de los detenidos presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar irregularidades.

““Sí, algunos de los participantes y familiares de los detenidos han presentado quejas para la atención por parte del mecanismo y la parte de Derechos Humanos del gobierno federal” Rosa Icela Rodríguez

Sin embargo, aclaró que estos hechos deberán de acreditarse en cada caso particular y no como grupo, señaló la secretaria de Gobernación.

Se debe acreditar que hubo daños de forma individual, asegura Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez señaló que, tanto el gobierno federal como la CNDH están analizando el proceso y procedimiento que debe seguirse en cada una de las quejas.

Sin embargo, reiteró que cada caso debe analizarse de manera individual y acreditarse el daño en cada persona.

Asimismo, señaló que se debe realizar la documentación de cada caso para poder acreditar los presuntos daños sufridos por cada persona detenida en la marcha por el agua en Guadalajara.

“Ayer nos comentaron que una gran mayoría d e ellos ya había salido, entonces necesitamos hacer la documentación, las diligencias respectivas pero en todo caso estar seguros de que estos hechos se dieron en cada una de las personas… No es por el evento sino el daño que hayan tenido las personas” Rosa Icela Rodríguez

CNDH llama al gobierno de Jalisco a respetar los derechos a la protesta tras marcha por el agua

Por su parte, la CNDH llamó al gobierno de Jalisco a respetar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica tras la represión que se vivió en la marcha por el agua.

A través del comunicado DGDDH/109/2026, reclamó que es obligación del gobierno adoptar “medidas que permitan el ejercicio de estos derechos”, así como de garantizar la salud e integridad de las personas que se manifiestan.

Recordó que “familiares y medios de comunicación reportaron detenciones arbitrarias”, así como afectaciones físicas derivados de las acciones para dispersar a los manifestantes.