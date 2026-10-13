La relatora especial de la ONU, Gina Romero, llamó a investigar el uso de la fuerza durante la protesta por agua en Guadalajara del pasado 11 de octubre.

De acuerdo con la relatora especial sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, el gobierno de México debe investigar “de forma pronta e independiente” el uso excesivo de la fuerza y otras posibles violaciones a los Derechos Humanos.

Asimismo, pidió que no se realicen “discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales”.

Esto luego de que Pablo Lemus asegurara que la marcha contó con la presencia de un grupo de choque que generó violencia “para quitarle legitimidad” a las protestas.

Relatora de la ONU llama a investigar uso de la fuerza en marcha por agua y pide no estigmatizar a quienes protestan

Gina Romero señaló, a través de redes sociales, la necesidad de que el gobierno mexicano investigue el uso excesivo de la fuerza durante las protestas por agua sucia en Guadalajara del fin de semana.

“México. El gobierno debe investigar de forma pronta e independiente todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de DDHH” Gina Romero, relatora de la ONU

La relatora especial de la ONU señaló que, de acuerdo con informes recibidos, el pasado 11 de octubre se realizó el uso excesivo de la fuerza y armas menos letales “contra miles de personas que participaron en una manifestación pacífica por el derecho al agua en Guadalajara”.

Asimismo, compartió que durante las protestas, se utilizaron:

gases lacrimógenos

balas de goma

Además de otros medios de dispersión usados indiscriminadamente, como el uso de agua en chorro contra los manifestantes; así como detenciones arbitrarias denunciadas por familiares.

En este sentido, señaló la importancia de garantizar la integridad y los derechos de todas las personas detenidas.

Cabe señalar que durante la tarde del 12 de octubre, el gobierno de Jalisco compartió la liberación de 12 de los 39 detenidos durante la protesta, según cifras oficiales.

Asimismo, llamó a “abstenerse de discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales”.