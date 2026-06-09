Tras tocar tierra la tormenta tropical Boris durante la madrugada de este 9 de junio, ya dejó inundaciones en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Mientras que también las lluvias traídas por Boris causaron deslizamientos de tierra en las carreteras Oaxaca-Tehuantepec y Oaxaca-Puerto Ángel.

Pues pese a que el pronóstico de Boris apuntaba principalmente a Guerrero, por ahora el ojo del sistema se localiza más cerca de Pinotepa Nacional, dejando afectaciones en su paso por Oaxaca.

#Reportando ⛈️🔴 | Efectos de Boris en Pinotepa Nacional, Oaxaca: reportan inundaciones y corrientes de agua en vialidades. 🌊



🌀 ​Las bandas nubosas de la Tormenta Tropical #Boris ya golpean con fuerza la Costa Chica. En Pinotepa Nacional, se registran lluvias fuertes que han… pic.twitter.com/jzLd5xwoYy — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 9, 2026

Los efectos de Boris se siente en Veracruz, también se registra inundaciones

No solo Boris deja inundaciones en Pinotepa Nacional, pues también se han reportado varios anegamientos en el estado de Veracruz.

Se reportó que se registraron severas inundaciones, dejando autos varados en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, tras el paso de intensas lluvias por la entrada de la tormenta tropical Boris.

Así como antes de tocar tierra, Boris ya registraba fuertes lluvias y algunas tormentas eléctricas en la zona conurbada Veracruz, principalmente en Boca del Río.

#Reportando 🌀🔴 | Efectos indirectos de #Boris en Coatzacoalcos, #Veracruz.



☁️ La amplia circulación de la Tormenta Tropical #Boris y el arrastre de humedad siguen generando fuertes afectaciones en el oriente y sur del país. En Coatzacoalcos, las intensas lluvias ya causaron… pic.twitter.com/s474Y25YsV — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 9, 2026

Boris traerá lluvias muy fuertes y tocar tierra en varios estados

Tocar tierra, Boris llega trayendo lluvias muy fuertes en varios estados durante las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por lo que se prevé bandas nubosas asociadas con lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en el sureste y este de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Así como lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.