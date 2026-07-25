El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), a través de la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, anunció la realización del Taller de haikú para jóvenes, con el objetivo de fortalecer la educación cívica y la construcción de ciudadanía mediante actividades creativas.

De acuerdo con el organismo, el taller empleará el haikú, un poema breve de origen japonés, como herramienta pedagógica para promover la observación del entorno, la síntesis de ideas y la reflexión sobre la vida en comunidad.

IECM impartirá taller de haikú para fortalecer la educación cívica. (cortesía)

Taller promoverá valores democráticos y pensamiento crítico

El IECM explicó que la propuesta incorpora el concepto de haikú cívico, una adaptación del género literario enfocada en representar experiencias relacionadas con el espacio público, la convivencia y los valores democráticos.

Con esta metodología, las personas participantes podrán identificar problemáticas sociales, expresar sus perspectivas de manera creativa y fortalecer habilidades como la comunicación, la observación y el pensamiento crítico.

IECM impartirá taller de haikú para fortalecer la educación cívica. (cortesía)

Convocatoria del IECM será publicada próximamente

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que la convocatoria del taller será publicada próximamente y contará con dos modalidades: una dirigida a personas jóvenes y otra para personal de los órganos desconcentrados del instituto.

Las sesiones incluirán temas sobre la técnica del haikú, la observación del entorno y la creación literaria con enfoque cívico. Además, se prevé la elaboración de una antología digital con los textos producidos por las y los participantes como parte de los resultados del proyecto.