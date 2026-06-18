Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas protestan junto al FIFA Fan Festival en Guadalajara, Jalisco, previo al partido México vs Corea del Sur la tarde de este jueves 18 de junio.

Como habían adelantado los colectivos de búsqueda de Jalisco, protestarían de manera pacífica para exigir justicia por sus desaparecidos sin intentar sabotear las festividades por el Mundial 2026.

A su demanda, tal como se escucha en las protestas, las madres buscadoras también piden a visitantes y autoridades que no sean indiferentes, mientras en el FIFA Fan Festival se celebra previo al partido.

Al día de hoy jueves 18 de junio, fecha del segundo partido de la Selección Mexicana, hay 135 mil 067 desaparecidos en México, 12 mil 771 en Jalisco.

Madres buscadoras protestan junto al FIFA Fan Festival en Guadalajara

En punto de las 13:00 horas, madres buscadoras, familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda marcharon con rumbo a la Catedral de Guadalajara, cerca del FIFA Fan Festival.

Con los carteles de búsqueda de sus desaparecidos, se vio a las madres buscadoras marchar desde el exconvento del Carmen en Guadalajara, sin señalar afectaciones al partido México vs Corea del Sur.

En sus protestas se escucha a las madres buscadoras pedir que regresen los desaparecidos, además de resaltar que no son criminales, ya que los buscan porque son sus familiares.

Se contabilizaron un aproximado de 300 madres buscadoras y familiares de desaparecidos, parte de 20 colectivos, algunos de ellos viajaron desde Ciudad de México y Sonora.

🚨La marcha de las familias buscadoras se encuentra a la altura de la estación del metro Guadalajara, Centro, a una cuadra de la calle 16 de septiembre, dónde se encuentra el acceso al Fan Fest, en medio de la mirada de extrañeza, de cientos de personas que aparta sus playeras… pic.twitter.com/7AjZgoheZQ — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

“Dos realidades en México”: Comité define contraste en protesta con festejos por el Mundial 2026

Tras la marcha rumbo a la Catedral de Guadalajara, los familiares realizaron una “cascarita antimundialista” mientras a un costado, aficionados del futbol celebran y ahogan la protesta con las vuvuzelas.

En video se captaron los festejos por el partido México vs Corea del Sur que reporta lleno en el FIFA Fan Festival, junto a las protestas de las madres buscadoras, un país con “dos realidades” como definieron algunos.

Por ello, el Comité de Solidaridad con Palestina de Guadalajara señaló este contraste, ya que si bien hay muestras de solidaridad de los presentes con las madres buscadoras, también acusan indiferencia.