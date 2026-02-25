José Luis Sánchez, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, dijo estar de acuerdo con “pagar con vidas” por la paz en México.

A pesar de ello, el diputado petista pidió que se realice un homenaje a los elementos militares que murieron durante las acciones del 22 de febrero en el estado de Jalisco.

Por otro lado, el legislador federal llamó a la oposición a actuar de forma honesta y con altura para que reconozcan las acciones por medio de las que El Mencho fue abatido.

El operativo federal en Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, dejó un saldo fatal de 25 elementos de la Guardia Nacional muertos.

Ante las pérdidas humanas, el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, expresó su pesar y envió sus condolencias; sin embargo, el diputado José Luis Sánchez habría minimizado las muertes.

Lo anterior debido a que en la sesión ordinaria del 24 de febrero en la Cámara de Diputados, el legislador declaró en tribuna que está en la “decisión” de “pagar con vidas” por la paz en México.

“Si para eso (alcanzar la paz) hay necesidad de pagar con la vida de algunas mexicanos leales a esta patria, como los que ayer perdieron su existencia a raíz de ese enfrentamiento, estamos en esa decisión” José Luis Sánchez. Diputado del PT

Al defender las acciones en materia de seguridad y el operativo que desató la violenta reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación, José Luis Sánchez dijo hay la “necesidad” de pagar con vidas por la estabilidad y la paz.

Sin reparar en la gravedad de sus dichos, el diputado pidió posteriormente que se diera un minuto de silencio para esos elementos militares a quienes definió como “mexicanos patriotas” que perdieron su vida.

Luego de declararse a favor de “pagar con vidas” por la paz en México, el diputado José Luis Sánchez hizo un llamado a la oposición para que reconozca el trabajo que se realiza para enfrentar a la criminalidad.

En su pronunciamiento, el diputado del PT señaló que espera que la oposición se conduzca con “honestidad y la grandeza“, pues dijo que deben dar su reconocimiento al compromiso de las fuerzas armadas.

“Espero que tengan la honestidad y la grandeza para reconocer justamente ese compromiso y esa decisión de restablecer la paz y la justicia en este país” José Luis Sánchez. Diputado del PT

En especial cuando su discurso contra el gobierno federal se basa en críticas contra la política de “abrazos” y la supuesta inexistencia de un combate real contra el crimen organizado.