Ignacio Mier Velazco salió en defensa de Rubén Rocha Moya luego del citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).

El coordinador de los senadores de Morena aseguró que las acusaciones contra el mandatario sinaloense “carecen de pruebas”.

A través de redes sociales, el legislador morenista se pronunció sobre los citatorios relacionados con Rocha Moya y Maru Campos, quienes enfrentan señalamientos distintos en investigaciones recientes.

En el caso de Maru Campos, las acusaciones están vinculadas con la presunta presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas realizados en Chihuahua sin autorización del Gobierno federal.

Mientras tanto, Rocha Moya enfrenta señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ignacio Mier sale en defensa de Rocha Moya tras citatorio de la FGR (Especial)

“Sin pruebas y con testigos protegidos”: Ignacio Mier respalda a Rubén Rocha Moya

En su publicación, Ignacio Mier afirmó que las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya están sustentadas únicamente en “testigos protegidos” y “sin pruebas”.

El senador sostuvo que, más allá de un proceso de justicia, observa “una estrategia de la derecha internacional y agencias externas para estigmatizar a México”.

Asimismo, agregó que “la soberanía no se somete a guiones extranjeros”, en línea con la postura expresada previamente por el Gobierno federal respecto a los casos de Maru Campos y Rocha Moya, los cuales consideran parte de una presunta intervención externa.

Rocha Moya confirma que acudirá al citatorio de la FGR

Por su parte, Rubén Rocha Moya confirmó que acudirá al citatorio de la FGR y aseguró que se presentará “con la frente en alto”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha ni la hora exacta en la que deberá comparecer ante las autoridades ministeriales.

La investigación de la FGR no se limita al gobernador con licencia de Sinaloa, sino que también incluye a otros funcionarios y actores políticos mencionados en el expediente abierto en Nueva York:

Enrique Inzunza, senador de la República y colaborador cercano de Rocha Moya

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal de Sinaloa

Enrique Inzunza confirmó que acudirá personalmente a la entrevista ministerial y adelantó que no recurrirá al fuero constitucional ni a representantes legales durante su comparecencia, al asegurar que responderá con base en su “probidad profesional”.

Enrique Inzunza confirma citatorio de la FGR (Captura de pantalla)

De igual forma, Juan de Dios Gámez Mendívil informó que también atenderá el citatorio de las autoridades.