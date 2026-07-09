Lupita Villalobos se sumó a la huelga que el abogado Jorge García Ramírez está realizando en el Congreso de Sonora por la educación de las infancias y derechos de las maestras.

El abogado Jorge García Ramírez tiene 50 días en huelga de hambre y autoridades de Sonora han buscado la forma de retirarlo clausurando su baño portátil y cortándole la luz eléctrica pese a que están a 45 grados.

Abogado en Sonora que está en huelga de hambre y que Lupita Villalobos está apoyando

El abogado Jorge García Ramírez de 81 años de edad, que pertenece a Conservando Valores para la Familia (COVAFAM) está cumpliendo 50 días de huelga de hambre afuera del Congreso de Sonora, donde pide respetar los derechos que la propia Ley Federal ya establece.

Según lo compartido por COVAFAM, así como el abogado está en huelga en el Congreso de Sonora, parte del magisterio también está en paro porque sus derechos están siendo violentados.

El caso de esta huelga argumenta que Sonora debe cumplir la sentencia federal con el “pago a maestras de estancias infantiles”, y que el artículo 3 de la Constitución Política del estado sea homologado.

Esto debido a que tras un decreto en la Ley Federal, los estados deben brindar “educación inicial”, pues esta ya forma parte de la educación básica desde el 2019.

Sin embargo, el abogado argumenta que en Sonora este artículo no ha sido modificado y por consecuente la SEP de la región no ha brindado el derecho a la “educación inicial”, es decir, de bebés a 3 años, acusando que no se trata de guarderías, sino de escuelas.

Ante ello, el abogado Jorge García Ramírez busca que estos derechos sean respetados y por ello realiza esta huelga de hambre. Sin embargo, COVAFAM ha acusado que autoridades están violentando su derecho a la manifestación.

Esto porque mostraron que el abogado colocó un baño portátil y en la carpa donde realiza su huelga tiene ventiladores y abanicos por los 45 grados que hay en Sonora. Pero ante ello, no solo le pusieron clausuraron su sanitario, sino que le desconectaron la luz para impedir que tuviera acceso a electricidad.

Lupita Villalobos se suma a la huelga del abogado Jorge García Ramírez

El caso del abogado que está haciendo huelga en Sonora llegó a la influencer Lupita Villalobos, así que pidió a sus seguidores apoyar la causa y llamó a una manifestación pacífica.

Lupita Villalobos argumentó que tras investigar supo que el objetivo del abogado “no es un capricho”, sino un derecho que las infancias tienen y que Sonora no está respetando.

Por ello, llamó a una manifestación hoy, 9 de julio de 2026, a las 8:30 en el Congreso de Sonora, pidiéndole a sus seguidores que sea algo pacífico y aclarando que no pertenece ni representa a ningún partido político.

“Vámonos con todo y de a como nos toque loco (...) vamos en cotorreo pacífico, no le la vayan a hacer ¡eh! (...) no estoy con ninguna organización, no estoy con ningún partido político, no estoy con ningún diputado (...) Ahí voy a estar yo con mi papá, mi hermano y yo”. Lupita Villalobos, influencer.