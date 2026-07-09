En septiembre de 2025, Fernando ‘N’ le pidió matrimonio a Diana Marina frente a 30 mil personas en Saltillo, Coahuila. Hoy es acusado de del feminicidio de su prometida.

Además de la violenta relación en la que Diana Marina de 41 años de edad, vivía, se sabe que Fernando ‘N’ es de la Ciudad de México (CDMX) y ya ha sido ubicado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Hace diez meses Fernando ‘N’ le pidió matrimonio a Diana Marina; hoy es acusado de ser su feminicida

Durante la feria por el Grito de Independencia de 2025 antes de la presentación de Grupo Duelo, Fernando ‘N’ se hincó frente a 30 mil personas para pedirle matrimonio a Diana Marina, lo que ella aceptó y los espectadores celebraron.

Fernando 'N' le pide matrimonio a Diana Marina en septiembre de 2025. (Especial)

Sin embargo, el 6 de julio de 2026, el cuerpo de Diana Marina fue hallado en su casa en Saltillo, siendo Fernando ‘N’ quien es el principal sospechoso por su feminicidio.

Según la familia de la víctima, sostenían una relación desde hace diez años. Sin embargo, esta siempre estuvo marcada por celos incontrolables, violencia física, psicológica y amenazas.

Autoridades de Saltillo atienden el feminicidio de Diana Marina. (Especial)

Pese a ello, en la última separación que tuvieron, Diana Marina huyó a Saltillo y tras la reconciliación con Fernando ‘N’ fue que él le pidió matrimonio.

Sin embargo, tras volver a ser víctima de violencia a manos de Fernando ‘N’, Diana Marina lo denunció y en la FGE le dieron una orden de restricción que él violó.

Por las acusaciones públicas que la familia de Diana Marina ha hecho, exponen que han recibido amenazas de muerte por Fernando ‘N’.

Fernando 'N' presunto feminicida de Diana Marina. (Especial)

FGE de Coahuila dice tener ubicado a Fernando ‘N’, feminicida de Diana Marina

Tras darse a conocer el feminicidio de Diana Marina en Saltillo, Coahuila. Federico Fernández Montañez, titular de la FGE, aseguró que ya tienen ubicado a Fernando ‘N’ y subrayó que pagará el delito que cometió.

Familia de la víctima dio a conocer que Fernando ‘N’ es de la CDMX y vive en la colonia Obrera en la alcaldía Cuauhtémoc, pero hasta el 9 de julio de 2026, no ha sido detenido.

Según declaraciones del fiscal Federico Fernández Montañez a Despega con Chuchuy, el presunto feminicida ya fue localizado y le advirtió que va a ser detenido.

“Ya tenemos algunos datos de familiares directos, si él [Fernando ‘N’] o alguno de su familia nos ve, o se entrega o lo detenemos (...) En Coahuila es cero tolerancia en estos temas, el que la hace en Coahuila la paga y haber quién se cansa primero, porque lo vamos a detener”. Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila.

Por otra parte, sostuvo que quien comete un feminicidio en Coahuila paga caro sus acciones.