El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una ficha roja emitida por Interpol.

“La SSPC informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol. Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra” SSPC

No hay ficha roja de Interpol contra Rocha Moya (SSPC/ X)

Ante cuestionamientos sobre por qué no ha sido detenido tras los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York, García Harfuch aclaró el 27 de mayo de 2026 que no existe orden de aprehensión en su contra.

Rubén Rocha Moya ya acudió a comparecer ante la FGR, mientras el gobierno federal reiteró que cualquier solicitud internacional debe seguir los procesos legales correspondientes.

Interpol no ha emitido “notificación roja” contra Rocha Moya

La SSPC compartió a través de redes sociales que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, “no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”.

Esto fue confirmado luego de consultar con las instancias nacionales e internacionales competentes sobre la posible notificación de Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

García Harfuch confirma que no hay orden de aprehensión contra Rocha Moya de la Interpol

Omar García Harfuch compartió este miércoles 27 de mayo que no hay una orden de aprehensión de la Interpol contra Rubén Rocha Moya.

El secretario de Seguridad resaltó que se debe de seguir un proceso una vez que “hay una notificación roja”, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores la revisa para luego pasarla a la FGR.

Luego de pasar dichos filtros, se determina si la solicitud es o no procedente; este proceso se realiza en todos los países, reiteró Omar García Harfuch.

Sin embargo, señaló que desconoce si la FGR cuenta con una dicha roja contra Rubén Rocha Moya, “lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”.