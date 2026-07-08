A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego abordó la disculpa de Pedro Sola tras comentarios inapropiados en Ventaneando.

Ricardo Salinas Pliego aseguró que sus empresas mantienen una política estricta de respeto hacia los seres vivos, rechazando categóricamente cualquier forma de maltrato animal.

Aseguró que se implementarán medidas preventivas para evitar que este tipo de comentarios se repitan en los programas de TV Azteca.

Luego de disculpa de Pedro Sola, Ricardo Salinas Pliego asegura que en ninguna de sus empresas está permitido el maltrato animal

Tras la polémica generada por las declaraciones de Pedro Sola, Ricardo Salinas Pliego manifestó que siempre les ha pedido a sus colaboradores tener la valentía de reconocer sus errores y ofrecer disculpas públicas en los casos que lo ameriten.

Ricardo Salinas Pliego difunde la disculpa de Pedro Sola y fija postura sobre el maltrato animal (@RicardoBSalinas / X )

Al compartir la disculpa de Pedro Sola, Ricardo Salinas Pliego destacó la importancia de la responsabilidad social y el valor de reconocer los errores propios con valentía.

Ricardo Salinas Pliego aseguró que en ninguna de sus empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo.

Expresó su confianza en que este tipo de comentarios no volverán a repetirse en ninguno de sus programas ni empresas.

Ya que se implementarán medidas preventivas para evitar que este tipo de incidentes violentos se repitan en alguna de las emisiones de TV Azteca.

Ofreció una disculpa y afirmó que se redoblarán los esfuerzos para proteger a cualquier perro o gato que lo necesite.

Subrayó que Grupo Salinas tiene la responsabilidad de darles voz a todos aquellos que no pueden hablar.

Usuarios piden a Ricardo Salinas Pliego un castigo para Pedro Sola

La publicación de Ricardo Salinas Pliego viene después de que usuarios le pidieron tomar medidas ante los comentarios de Pedro Sola en Ventaneando.

Luego de que el presentador manifestó su intolerancia hacia la presencia de perros en establecimientos como restaurantes y tiendas de lujo.

Estas declaraciones provocaron el repudio de asociaciones civiles y defensores de los derechos animales en redes sociales.

Se exigió una consecuencia legal para Pedro Sola, señalando que sus dichos promueven la violencia y el maltrato animal.

Usuarios señalaron que estas declaraciones iban contra la imagen que Ricardo Salinas Pliego promueve para sus empresas.

Como Elektra, la cual mantiene una política pet-friendly permitiendo que perros y gatos callejeros se refugien en sus tiendas durante olas de calor.

Pese a disculpa, usuarios le han pedido a Ricardo Salinas Pliego que ejerza alguna sanción contra Pedro Sola.