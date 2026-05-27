Claudia Sheinbaum aclaró que la única instancia facultada para informar sobre el caso de Rubén Rocha Moya es la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es la Fiscalía, fue a comparecer a la fiscalía y la fiscalía tiene que dar la información, no nos corresponde a nosotros” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su mañanera del 27 de mayo de 2026, señaló que el Ejecutivo no tiene competencia en el tema y confirmó que Rubén Rocha Moya, junto con otras seis personas, ya acudió a comparecer.

Por su parte, Omar García Harfuch destacó que no existe orden de aprehensión de Interpol contra Rocha, reiterando que cualquier solicitud internacional debe pasar por la SRE y la FGR.

La FGR tiene que dar la información, señala Sheinbaum en caso Rocha Moya

Claudia Sheinbaum aclaró que, toda vez que fue la FGR quien citó a Rubén Rocha Moya a comparecer ante las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York, es la misma institución quien tiene que informar al respecto.

La presidenta reiteró que sólo la FGR puede informar sobre todos los procedimientos que están llevando a cabo.

“Le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo en todos los casos donde ellos participan, particularmente en este caso de Sinaloa” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por otra parte, compartió que durante la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, la FGR compartió que siete de las 10 personas citadas acudieron ya a sus comparecencias, incluyendo Rubén Rocha Moya.

No hay orden de aprehensión contra Rocha Moya de la Interpol

Por otra parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resaltó que no hay una orden de aprehensión de la Interpol contra Rubén Rocha Moya.

El secretario de Seguridad resaltó que se debe de seguir un proceso una vez que “hay una notificación roja”, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores la revisa para luego pasarla a la FGR.

Luego de pasar dichos filtros, se determina si la solicitud es o no procedente; este proceso se realiza en todos los países, reiteró Omar García Harfuch.