Kylian Mbappé es hasta ahora el jugador más veloz del Mundial 2026 tras registrar un sprint máximo de 37.6 km/h, marca que ha reavivado las comparaciones con la leyenda del atletismo Usain Bolt.

Y es que, según los datos, la velocidad de 37,6 km/h, que corresponde a la máxima de Kylian Mbappé, se equipara a la velocidad promedio que tuvo el corredor jamaicano Usain Bolt.

Mbappé sigue en busca del campeonato del Mundial 2026 (Yuki Iwamura / AP Photo/Yuki Iwamura)

Kylian Mbappé es el jugador más rápido del Mundial 2026

Durante el Mundial 2026 no hay jugador más rápido que Kylian Mbappé, quien alcanzó una velocidad de 37,6 km/h, siendo el sprint más rápido de todo el torneo.

La comparación con Usain Bolt es inevitable, pues el velocista rompió el récord mundial de los 100 metros planos en el Mundial de Atletismo de Berlín, a una velocidad promedio de 37,6 km/h.

Usain Bolt ya se retiró del atletismo (Celso Pupo / Mexsport)

¿Es una estadística confiable la que equipara a Mbappé con Bolt?

La estadística que revivió la comparación entre Kylian Mbappé y Usain Bolt, se basó en la velocidad máxima en carrera de Mbappé.

Sin embargo, se trata de un parámetro poco fiable, ya que se asume que el francés podría mantener ese ritmo uniforme desde una posición estática de salida sobre una pista de atletismo.

Más allá de las comparaciones, la realidad es que Kylian Mbappé se sale de la norma de velocidad del jugador promedio, y eso le da ventaja al momento de jugar futbol.