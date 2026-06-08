Víctor Hugo “N”, alias “El Sinaloa”, identificado como presunto líder de La Familia Michoacana y generador de violencia, fue detenido durante un operativo en el Valle de Toluca.

De acuerdo con la dependencia, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión contra El Sinaloa por el delito de homicidio.

Su captura derivó de una investigación por el homicidio de un hombre en 2013, a quien presuntamente El Sinaloa habría ordenado secuestrar en el municipio de Toluca.

“El Sinaloa” habría ordenado el secuestro de un hombre en 2013

Fuentes oficiales informaron que la Fiscalía del Estado de México capturó a Víctor Hugo “N”, alias “El Sinaloa”, presunto integrante de La Familia Michoacana, por los hechos ocurridos en 2013.

En ese año, El Sinaloa habría ordenado a cuatro sujetos privar de la libertad a un hombre en el municipio de Toluca, para luego trasladarlo y golpearlo hasta la muerte en un inmueble en Lerma.

Los secuestradores trataron de esconder el cuerpo del sujeto y lo enterraron en el patio del lugar, donde fue hallado por las autoridades mexiquenses poco después.

Capturan a “El Sinaloa”, presunto líder de La Familia Michoacana en Toluca (fiscalia edomex)

El Sinaloa permanecerá en prisión preventiva en Lerma

Con base en las indagatorias, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra El Sinaloa por el delito de homicidio, la cual fue ejecutada por elementos de la Fiscalía del Estado de México.

Por ahora, El Sinaloa permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.