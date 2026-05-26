Rubén Rocha Moya informó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde respondió las preguntas del Ministerio Público Federal en torno a una investigación por su presunto vínculo con el narcotráfico.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

El gobernador con licencia de Sinaloa aseguró su disposición total para colaborar con la FGR y expresó plena confianza en el sistema judicial mexicano.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. ” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

La comparecencia ocurre en medio de una investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR de Sinaloa tras acusaciones de nexos con el narcotráfico (@rochamoya_ / X)

Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR a modo de respuesta a acusaciones de Estados Unidos

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se presentó ante la FGR para responder al Ministerio Público Federal sobre una carpeta de investigación en curso por presuntos nexos con el narcotráfico.

La comparecencia de Rocha Moya ante la fgr ocurre en medio de señalamientos de autoridades estadounidenses que vinculan a funcionarios sinaloenses con presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa, particularmente del grupo de Los Chapitos.

Todo indica que la diligencia del gobernador de Sinaloa se desarrolló de manera ordinaria y sin incidentes; cabe señalar que ha sido Rocha Moya, quien ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado, busca con esta acción desmentir las versiones que lo involucran en actos de corrupción.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos.” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

La FGR no ha emitido un comunicado oficial sobre el resultado de la comparecencia de Rubén Rocha Moya, pero se espera que continúen las investigaciones para esclarecer las denuncias provenientes de Estados Unidos.

Asimismo, Rocha Moya concluirá su gestión al frente del estado manteniendo su postura de colaboración con las instituciones federales, en un contexto donde Sinaloa sigue siendo foco de atención por su relevancia en el mapa del crimen organizado en México.