La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, evitó pronunciarse sobre los citatorios emitidos por la FGR contra funcionarios estatales y Rubén Rocha Moya.

Durante declaraciones públicas, Yeraldine Bonilla sostuvo que el caso corresponde exclusivamente al ámbito federal y señaló que emitir opiniones personales implicaría faltar al respeto institucional.

La mandataria interina reiteró que la FGR debe realizar su trabajo con autonomía, luego de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra presuntos vínculos con Los Chapitos.

FGR investiga acusaciones contra funcionarios relacionados con Sinaloa

La FGR citó a Rubén Rocha Moya y otras nueve personas para rendir entrevista ante autoridades ministeriales federales relacionadas con la investigación abierta.

La indagatoria deriva de acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anuncio que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado, para no responder a las acusaciones de Estados Unidos (Fotografía Cortesía)

La FGR informó que las comparecencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el proceso, además de garantizar el debido cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Bonilla reiteró que no realizará comentarios sobre las citaciones debido a que las investigaciones requieren respeto institucional durante su desarrollo.

La Fiscalía señaló previamente que Estados Unidos solicitó la detención provisional de 10 personas señaladas, aunque no incluyó pruebas directas relacionadas con delitos específicos investigados actualmente.

Entre los funcionarios mencionados aparecen el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, según reportes difundidos recientemente por diversos medios nacionales.

Hasta ahora, la FGR mantiene abiertas las investigaciones mientras continúan las diligencias ministeriales relacionadas con las acusaciones presentadas desde autoridades estadounidenses federales.