Rubén Rocha comunicó oficialmente que recibió el citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse ante las autoridades.

A través de su cuenta de X, el gobernador con licencia de Sinaloa afirmó que enfrentará el citatorio de la FGR con la “frente en alto” pues no tiene nada que temer ya que “la verdad habrá de prevalecer”.

Rubén Rocha asegura que atenderá citatorio de la FGR con la “frente en alto”

En su cuenta de X, Rubén Rocha Moya confirmó que recibió el citatorio la mañana del sábado 23 de mayo y aseguró que atenderá el requerimiento formulado por la FGR.

Rubén Rocha afirma poseer una trayectoria íntegra y sostiene que no tiene motivos para preocuparse ante este proceso legal por acusaciones de la Fiscalía de Nueva York.

Al confirmar su disposición para comparecer, Rubén Rocha manifestó una confianza absoluta en que el ejercicio de la justicia demostrará su inocencia.

Rubén Rocha afirma que atenderá citatorio de la FGR (Captura de pantalla)

Rubén Rocha afirmó ser un “hombre probo” y declaró que no tiene nada que temer púes confía en que la verdad prevalecerá durante el proceso legal por lo que acudirá ante la autoridad “con la frente en alto”.

En su mensaje, dirigido a los ciudadanos sinaloenses y a los integrantes de su movimiento político, señaló que su biografía es testimonio de quién es él.

¿Por qué la FGR citó a comparecer a Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha enfrenta acusaciones en una corte de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico, cargos que él niega rotundamente.

Las autoridades estadounidenses lo relacionan con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

El expediente en Nueva York involucra a un grupo de 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, los cargos están directamente relacionados con el narcotráfico y la asociación delictuosa.

Debido a estos señalamientos, el gobernador solicitó licencia para retirarse temporalmente de su cargo el pasado 2 de mayo de 2026.

Otros funcionarios, como Enrique Inzunza, también han sido requeridos por la justicia federal para rendir declaraciones sobre el caso.

Hasta el momento no se ha informado sobre órdenes de aprehensión ni imputaciones judiciales directas, la FGR precisó que las diligencias forman parte de la indagatoria abierta.