El joven jugador mexicano Gilberto Mora está traspasando las fronteras tras su aplaudible participación en el Mundial 2026, pues ahora un actriz de la famosa serie Bridgerton de Netflix le ha lanzado una inesperada invitación.

Luego de que la actriz Michelle Mao, quien dio vida a Rossamund Li en la cuarta temporada Bridgerton escribiera en una de las publicación en Instagram de Gilberto Mora: “ven a Liverpool”.

Inesperada invitación de Michelle Mao para Gilberto Mora que causó sensación entre los internautas, que alientan los rumores de un posible fichaje para el futbolista mexicano en Inglaterra.

"Ven a Liverpool": actriz de Bridgerton lanza inesperada invitación a Gilberto Mora (Especial )

¿Michelle Mao, actriz de Bridgerton quiere ver a Gilberto Mora en el Liverpool?

Al parecer la inesperada invitación a Gilberto Mora de parte de la actriz de Bridgerton, Michelle Mao se trata de un llamado para ver al futbolista mexicano de 17 años en el club del Liverpool.

Esto en el marco de un posible fichaje de Gilberto Mora para el extranjero, pues entre rumores se ha dicho que la Premier League ha seguido al mexicano y sobretodo en su paso por el Mundial 2026.

Por lo que el Liverpool sería uno de los clubes que podrían negociar el fichaje de Gilberto Mora, así como también se ha mencionado al Arsenal, Manchester United, Brighton y el Chelsea.

Liverpool habría abierto conversaciones para fichar a Gilberto Mora

Según reportes de TEAMtalk y medios ingleses, el Liverpool mostró interés en el posible fichaje de Gilberto Mora, tras ser el club quien abriera conversaciones con los representantes de mexicano.

Incluso se dice que el Liverpool es el equipo en la delantera sobre otros clubes de la Premier League en Inglaterra, para atraer a Gilberto Mora conociendo las condiciones del fichaje, así como acelerando gestiones previas, tras la participación del mexicano en el Mundial 2026.