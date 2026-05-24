Maru Campos acusó persecución política luego de que trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) le entregaran un citatorio para comparecer el miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas.

En un videomensaje, la gobernadora de Chihuahua criticó que el gobierno morenista proteja a los delincuentes, mientras que —dijo— persigue a quienes cumplen con su deber.

La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber Maru Campos. gobernadora de Chihuahua

En relación con la comparecencia, Maru Campos afirmó que asistirá a la cita porque “siempre ha dado la cara”, mientras que la FGR descartó fines políticos en la cita a comparecer.

Maru Campos calificó como persecución política el citatorio emitido por la FGR (cortesía)

Gobernación negó que la FGR actúe con fines políticos en contra de Maru Campos

En el marco de la investigación federal por la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, Maru Campos confirmó que se presentará ante la FGR, advirtiendo que considera el caso como una persecución política.

A su vez, lamentó que —según dijo— las instituciones federales como la FGR estén siendo utilizadas para perjudicarla a ella y a los chihuahuenses con fines políticos.

Momentos después, la Secretaría de Gobernación aclaró que el citatorio de la FGR para Maru Campos, así como para el gobernador Rubén Rocha, se hará en calidad de testigos.

“Es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos” FGR

Además, refirió que la FGR, al ser un órgano constitucional autónomo, sus actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene ningún interés político de fondo.

Ruben Rocha y Enrique Inzunza (José Betanzos Zárate )

Morena y PAN reaccionan a citatorio de la FGR a Maru Campos

En sus redes sociales, el expresidente Felipe Calderón calificó de “hipócritas” a los políticos de Monera, acusándolos se esconder y proteger a los criminales de su partido y de perseguir judicialmente a quienes combaten el crimen.

Por su parte, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, reconoció la imparcialidad de la FGR ante las personas citadas a comparecer en calidad de testigos bajo el debido proceso y al marco legal.